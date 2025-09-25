باشگاه خبرنگاران جوان _ ابوالفضل مهدیار روز پنجشنبه در جریان بازدید از پروژههای نهضت ملی مسکن زاهدان گفت: طرح نهضت ملی مسکن بهمنظور تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه بهویژه دهکهای پایین درآمدی به اولویت دولت تبدیل شده است، در حال حاضر روند مطلوبی را در سیستان و بلوچستان طی میکند.
وی ادامه داد: سهمیه سیستان و بلوچستان در این طرح برای چهار سال حدود ۱۴۲ هزار واحد مسکونی بود که زمین فراتر از برنامه یعنی بیشاز ۱۶۷ هزار واحد تامین شد.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: طرحهای نهضت ملی مسکن در این استان عمدتاً در قالب تعاونیهای مسکن اجرا میشوند و این تعاونیها به دلیل تأمین قیمت تمامشده پایینتر برای واحدهای مسکونی، قادر به ارائه واحدهایی با قیمت مناسبتر به متقاضیان هستند.
وی با بیان اینکه از حدود ۲۷۴ هزار خانوار که در طرح ثبتنام کرده بودند تاکنون حدود ۳۵ هزار خانوار دارای شرایط و به پروژهها معرفی شدند، گفت: به منظور کمک به دهکهای پایین از جمله مددجویان کمیته امداد (ره) و دهکهای یک تا چهار، معافیتهایی در نظر گرفته شده است تا بتوانند به راحتی وارد این طرح شوند، این گروهها میتوانند از تسهیلات ویژه استفاده کنند.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اشاره به چالشهای طرح نهضت ملی مسکن در استان افزود: یکی از نگرانیهای اصلی در روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن، مشکلات بانکی و تامین تسهیلات است چرا که بسیاری از متقاضیان قادر به پرداخت تسهیلات بهویژه در فواصل کوتاه مدت نیستند و نیاز به حمایت بیشتر بانکها دارند.
وی تصریح کرد: بانکهای عامل در سیستان و بلوچستان باید همکاری لازم را جهت تامین منابع مالی پروژهها داشته باشند.
مهدیار به ایجاد کاربریهای عمومی همزمان با احداث واحدهای مسکونی اشاره کرد و گفت: یکی از اولویتهای دولت چهاردهم در سایتهای طرح نهضت ملی مسکن این است که همزمان با احداث واحدهای مسکونی سرانههای خدماتی و کاربریهای عمومی نیز ساخته شوند در این راستا تاکنون ۲۹ پروژه با کاربریهای آموزشی، مذهبی، انتظامی، درمانی و سایر کاربریهای عمومی در حال احداث است و علاوهبر این برای تامین زیرساختهای لازم از جمله آب، برق و گاز، اعتبارات لازم تامین شده و پروژهها در حال پیشرفت هستند.
وی با اشاره به آینده پروژهها و چشمانداز آنها افزود: با توجه به اقدامات و تدابیر اندیشیده شده در آینده نزدیک شاهد تحولی بزرگ در تامین مسکن برای مردم خواهیم بود؛ که در این زمینه استفاده از تسهیلات بانکی و همکاری بیشتر بانکها میتواند روند تکمیل پروژهها را تسریع کند و در نهایت، مشکل مسکن مردم استان حل شود.
منبع راه شهرسازی سیستان و بلوچستان