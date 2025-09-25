معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: ۱۹ هزار میلیارد ریال اعتبار از سوی دولت برای اجرا و تکمیل پروژه‌های آبرسانی اختصاص یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «حجت اله قریشی» گفت: این میزان اعتبار به صورت مرحله‌ای و بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها پرداخت می‌شود و در اختیار قرارگاه سازندگی امام حسن علیه السلام قرار دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون ۳۲۵ طرح آبرسانی به روستا‌های کشور با همکاری سپاه پاسداران در حال اجرا است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: ۳۲۵ طرح آبرسانی روستایی در قالب ۲ قرارداد جداگانه برای نقاط مختلف سراسر کشور در دست اجرا قرار می‌باشد که از این تعداد، ۱۲۰ طرح در قرارداد اول و ۱۲۰ طرح دیگر در قرارداد دوم قرار دارند.

سردار قریشی افزود: تاکنون، ۱۰۰ طرح از قرارداد اول به اتمام رسیده و ۲۵ طرح از قرارداد دوم نیز در حال اجراست که اعتبار کل این پروژه‌ها حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال می‌باشد.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها در مدت زمان سه ساله به پایان خواهد رسید و نقش مهمی در رفع مشکل آب شرب روستا‌های کشور دارد.

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عملکرد قرارگاه امام حسن علیه السلام در حوزه محرومیت زدایی، گفت: تاکنون چهار هزار و ۵۰۰ روستای محروم در کشور به شبکه آب شرب متصل شده‌اند و برنامه‌ریزی برای آبرسانی به پنج هزار و ۵۰۰ روستای باقی‌مانده در دستور کار قرار دارد.

منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان

