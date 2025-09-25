باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس چهارشنبه دوم مهرماه روز «زنان مدافعان حریم خانواده و جامعه» برنامه محفل "شعر فیروزه‌ای" با هدف معرفی زنان الگو و توانمند، توسط کارگروه زنان و خانواده فرمانداری با همکاری کارشناسی امور بانوان اداره آموزش وپرورش بسیج جامعه زنان سپاه، بسیج دانش آموزی وحوزه مقاومت بسیج حوزه امام محمد باقرع، با حضور فرماندهان تیپ زرهی ۲۱ امام رضا (ع) شهرستان نیشابور، معاون مدیر کل ومدیر آموزش وپرورش و پرورش و هیئت همراه، دانش آموزان و معلمان و دیگر مسئولان در محل مسجدو هئیت حضرت ولی عصر (عج) برگزار شد. این مراسم معنوی با برنامه‌های مختلفی از قبیل:شعر خوانی شاعران، اجرای سرود، روایت گری، دکلمه خوانی، برپایی غرفه‌های شهدایی، با مجری گری پرتوان نیشابوری سیدمهدی حسینی همراه بود. شایان ذکر میباشد که دراین مراسم از کتاب بانوی فرهنگی بازنشسته خانم نرگس کرخی و طرح "رفیق آسمونیت کیه" جهت نصب در مساجد ومدارس اثری از خانم میرزایی یزدی، توسط مسئولین نظامی ومسئولین شهرستان رونمایی شد. همچنین درپایان عکس‌های یادمان شهدایی توسط مسئولین گلباران شد وبه نفرات برگزیده جشنواره سرود، گویندگی وتئاتر ریحانه از طرف بسیج جامعه زنان و سه بانوی فرهنگی فرزند شهید دفاع مقدس اداره، هدایایی از طرف معاونت اداره کل ومدیریت آموزش ومدیریت اداره آموزش وپرورش اهدا شد.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

