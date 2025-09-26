باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره سخنرانی مسعود پزشکیان رئیسجمهور کشورمان در هشتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: سخنرانی آقای رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل جامع، متین و محکم بود و جنایات رژیم صهیونیستی را افشا کرد و با نشان دادن مستندات جنایات در جنگ ۱۲ روزه، چهره پلید رژیم صهیونیستی و نخستوزیر آن را افشا کرد.
رئیس کمیته رفاه کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: در حقیقت آن دروغهای آشکار غرب بهخصوص آمریکا و برخورد دبل استاندارد آنها با ایران، سند حقانیت نظام و مردم ما در بلندترین و رفیعترین تریبون جهان یعنی سازمان ملل متحد بود.
نماینده مردم بابل در مجلس اظهار کرد: سخنرانی رئیسجمهور در اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل یک دفاع محکم، استدلال متین و سند حقارت رژیم صهیونیستی بود و این اجلاسیه به انزوای بیشتر این رژیم در مجامع بینالمللی ختم شد.
این نماینده مجلس بیان کرد: در این اجلاسیه بایکوت و انزوای شدید رژیم صهیونیستی را دیدیم و از این جهت سخنرانی رئیسجمهور یک برگ افتخاربود و نشاندهنده مواضع محکم نظام در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب بود.
فاطمی تصریح کرد: اسنپبک، دورویی و نفاق غرب را میرساند و آشکارا نفاق غرب و برخوردهای دوگانه و دبل استاندارد غربیها را در این قضیه شاهد هستیم درحالیکه اگر ما بخواهیم به بمب اتم بسازیم میتوانیم ظرف چند هفته این کار را انجام دهیم، اما سیاست جمهوری اسلامی ایران ساخت بمب اتم نیست بلکه فقط استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای است و مقام معظم رهبری در این رابطه هم بهعنوان یک مرجع دینی و هم بهعنوان عالیترین مقام سیاسی جمهوری اسلامی ایران فتوا دادند و به صراحت این موضع را اعلام کردند و سیاست روشن ایران این است که بهدنبال ساخت بمب اتم نیست و آشکارا این موضع را رهبر معظم انقلاب بیان کردند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: انرژی صلحآمیز هستهای و غنیسازی خط قرمز ما است و برای آن هزینه دادیم تا به این علم و فناوری دست یافتیم، اما آنها فکر کردند با بمباران میتوانند آن را نابود کنند لذا باید بدانند چیزی که تبدیل به علم و فناوری میشود در مغز ایرانیان است و نه نمادهای آن لذا شاید نمادها را بمباران کنند، اما مغزها را نمیتوانند نابود کنند و آن توانایی ذهنی و دانشی که در بستر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ما نهادینه شده را نمیتوانند از بین ببرند.