باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "امیر حسین نقی مهر" ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در فضای مجازی بهویژه در استفاده از اپلیکیشن «شاد» تأکید کرد و هشدار داد: نصب نسخههای غیررسمی این برنامه میتواند به نفوذ بدافزارها و سرقت اطلاعات منجر شود.
رئیس پلیس فتا گیلان افزود: استفاده از اپلیکیشن «شاد» بهعنوان بستر رسمی آموزش مجازی، بر لزوم نصب نسخه اصلی از منابع معتبر همچون سایت آموزش و پرورش بوده و نسخههای غیررسمی میتواند باعث نفوذ بدافزار و سرقت اطلاعات کاربران شود.
وی همچنین بر اهمیت حفظ حریم خصوصی دانشآموزان اظهار داشت و گفت: بارگذاری تصاویر شخصی، اطلاعات هویتی و دادههای حساس در گروههای آموزشی میتواند زمینه سوءاستفاده افراد سودجو را فراهم کند.
سرهنگ نقی مهر نقش والدین در نظارت بر نحوه استفاده فرزندان از شبکههای اجتماعی را مهم دانست و توصیه کرد: دانشآموزان از کلیک روی لینکهای ناشناس یا مشکوک خودداری کنند، چرا که این لینکها ممکن است حاوی بدافزار یا صفحات جعلی فیشینگ باشند.
سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir آماده دریافت گزارشهای مردمی بوده و شهروندان گرامی میتوانند آخرین اخبار، حوادث و رویدادهای سایبری را از این طریق دریافت نمایند. همچنین شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مربوط به مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به سؤالات شهروندان میباشد.
منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان