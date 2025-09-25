باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - ساوجبلاغ، قطب تولید عسل در استان البرز، با وجود ظرفیتهای بینظیر تولید سالانه حدود ۳۰۰ تُن عسل و محصولات جانبی همچون گرده گل، موم، برهموم و ژل رویال، همچنان با مشکلات جدی در مسیر توسعه روبهروست. بیش از ۲۵۰ بهرهبردار در قالب تعاونی زنبورداران این شهرستان فعالیت میکنند و برای بیش از ۴۱۰ نفر شغل مستقیم ایجاد کردهاند، اما نبود بیمه، نبود تضمین خرید عسل، کمبود تسهیلات کمبهره، محدودیت واردات ملکه و ضعف آموزشهای تخصصی، آینده این صنعت را تهدید میکند.
محمد دهقاننژاد، زنبوردار نمونه کشوری و رئیس اتحادیه زنبورداران ساوجبلاغ، در گفتوگویی با خبرنگار ما گفت: «قرار دادن حوزه زنبورداری زیر مجموعه امور دام، غیر اصولیترین تصمیمی است که بدون مبنای علمی اتخاذ شده است. اگر نگاهی به رفاه زنبورداران و خانوادههایشان داشته باشیم، نبود بیمه و حمایتهای پایهای گویای مشکلات این قشر است و ما منتظر پاسخ مسئولان هستیم.» او همچنین از نبود نظارت کافی بر بازار عسل گلایه کرد و افزود: «عسلهای تقلبی که حتی زنبور ندیدهاند با قیمتهای پایین بازار را به هم ریختهاند و این به ضرر تولیدکننده واقعی است.
زنبورداران ساوجبلاغی ضمن استقبال از معافیت مالیاتی اخیر برای محصولات زنبورداری، خواستار ورود جدی دستگاههای مسئول برای تقویت نظارت بر بازار، ارائه تسهیلات کمبهره، بیمه حمایتی و کمک به تولید ملکه داخلی شدهاند؛ اقداماتی که میتواند جایگاه ساوجبلاغ را به عنوان قلب شیرین البرز تثبیت کرده و راه صادرات را هموارتر سازد.