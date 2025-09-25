رضا علیپور سنگنورد المپیکی ایران در پیکار‌های قهرمانی جهان در جایگاه چهارم قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی جهان امروز (پنجشنبه) در سئول پایتخت کره‌جنوبی پیگیری شد و رضا علیپور با کسب عنوان ارزشمند چهارمی جهان به کار خود پایان داد.

مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی جهان از ۲۹ شهریور تا ۳ مهرماه در شهر سئول پایتخت کره‌جنوبی برگزار شد.

سنگ‌نوردان اعزامی ایران:

در بخش بانوان: محیا دارابیان و سارینا غفاری
در بخش مردان: رضا علیپور، میلاد علیپور، ایمان آرزه و رادین فروغیان
همایون بختیاری (سرپرست) و محسن بهشتی‌راد (مربی ماده سرعت)

برچسب ها: تیم سنگنوردی ، سنگنوردی قهرمانی
خبرهای مرتبط
اعزام تیم ملی سنگ‌نوردی به مسابقات قهرمانی جهان در کره جنوبی
مردعنکبوتی: جانم فدای ایران
رضا علیپور در جام‌جهانی سنگنوردی پنجم شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هندی‌ها در فوتبال هم فیلم بازی می‌کنند
شاگردان پیاتزا مغلوب پدیده مسابقات شدند/ وداع والیبال ایران با جام ۲۱ پس از حضور در جمع هشت تیم برتر جهان
پرسپولیس با شکار قو به دنبال طلسم شکنی در تهران/ تراکتور درصدد تثبیت صدرنشینی
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر ملوان
واکنش پیاتزا به حذف والیبال ایران از قهرمانی جهان
بیاینه استقلال در مورد لغو ناگهانی بازی این تیم مقابل مس رفسنجان
دلیل میزبانی نکردن ورزشگاه امام رضا مشخص شد
صعود منچسترسیتی، آرسنال، تاتنهام و نیوکاسل در جام اتحادیه انگلیس+ فیلم
بهره‌برداری ۵۰ ساله رایگان از اماکن کشتی در ورزشگاه آزادی
پرچمدار ایران در مسابقات جهانی پارادوومیدانی مشخص شد
آخرین اخبار
عنوان چهارمی علیپور در پیکار‌های سنگنوردی قهرمانی جهان
واکنش پیاتزا به حذف والیبال ایران از قهرمانی جهان
خانزاده: مقابل چک کم‌کاری نکردیم/ شرمنده مردم شدیم
محرومیت پیروانی تمام شد
خانزاده و حاجی‌پور امتیازآورترین بازیکنان ایران در دیدار با جمهوری چک
حضور داوران کشتی ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
شاگردان پیاتزا مغلوب پدیده مسابقات شدند/ وداع والیبال ایران با جام ۲۱ پس از حضور در جمع هشت تیم برتر جهان
بیاینه استقلال در مورد لغو ناگهانی بازی این تیم مقابل مس رفسنجان
سیدورف به بازی شمس‌آذر و استقلال نرسید
شاهین‌طبع: حضور استقلال در بسکتبال اتفاق خوبی است
بهره‌برداری ۵۰ ساله رایگان از اماکن کشتی در ورزشگاه آزادی
هندی‌ها در فوتبال هم فیلم بازی می‌کنند
سرمربی تیم ملی واترپلو: دیدار با چین حکم مرگ و زندگی را دارد/ مدال قهرمانی آسیا قطعی است
پرچمدار ایران در مسابقات جهانی پارادوومیدانی مشخص شد
جزئیات برگزاری ال‌کلاسیکو فوتسال ایران با VS/ نیم فصل دوم قطعا با حضور این تکنولوژی خواهد بود
دلیل میزبانی نکردن ورزشگاه امام رضا مشخص شد
اتلتیکو مادرید ۳ - ۲ رایو وایکانو/ خروج از بحران به کمک مرد عنکبتوتی
صعود منچسترسیتی، آرسنال، تاتنهام و نیوکاسل در جام اتحادیه انگلیس+ فیلم
آغاز فصل جدید لیگ اروپا با پیروزی رم مقابل حریف فرانسوی+ فیلم
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر ملوان
پرسپولیس با شکار قو به دنبال طلسم شکنی در تهران/ تراکتور درصدد تثبیت صدرنشینی
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در رابطه با مشکلات میزبانی و رقابت نابرابر در لیگ برتر
کمیل قاسمی استقلالی شد/ قهرمان المپیک: با قدرت در لیگ برتر کشتی تیم‌داری می‌کنیم
وحید شمسایی: برای دفاع از قهرمانی به اندونزی می‌رویم
هنرنمایی پاسور والیبال ایتالیا مقابل بلژیک + فیلم
صعود مقتدرانه تیم ملی فوتسال ایران به دور نهایی جام ملت‌های آسیا
جیووانی لئونی رباط صلیبی پاره کرد
صعود ایتالیا و لهستان به مرحله نیمه نهایی/ غول‌های والیبال به هم رسیدند
ایران - جمهوری چک/ فرصت تاریخی شاگردان پیاتزا برای راهیابی به نیمه نهایی