باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات سنگنوردی قهرمانی جهان امروز (پنجشنبه) در سئول پایتخت کرهجنوبی پیگیری شد و رضا علیپور با کسب عنوان ارزشمند چهارمی جهان به کار خود پایان داد.
مسابقات سنگنوردی قهرمانی جهان از ۲۹ شهریور تا ۳ مهرماه در شهر سئول پایتخت کرهجنوبی برگزار شد.
سنگنوردان اعزامی ایران:
در بخش بانوان: محیا دارابیان و سارینا غفاری
در بخش مردان: رضا علیپور، میلاد علیپور، ایمان آرزه و رادین فروغیان
همایون بختیاری (سرپرست) و محسن بهشتیراد (مربی ماده سرعت)