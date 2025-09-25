باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی جهان امروز (پنجشنبه) در سئول پایتخت کره‌جنوبی پیگیری شد و رضا علیپور با کسب عنوان ارزشمند چهارمی جهان به کار خود پایان داد.

مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی جهان از ۲۹ شهریور تا ۳ مهرماه در شهر سئول پایتخت کره‌جنوبی برگزار شد.

سنگ‌نوردان اعزامی ایران:

در بخش بانوان: محیا دارابیان و سارینا غفاری

در بخش مردان: رضا علیپور، میلاد علیپور، ایمان آرزه و رادین فروغیان

همایون بختیاری (سرپرست) و محسن بهشتی‌راد (مربی ماده سرعت)