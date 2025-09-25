مرکاوای ارتش صهیونیست در آتش «عصای موسی» + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062c\u062f\u06cc\u062f\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u0632 \u06a9\u0645\u06cc\u0646 \u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0642\u0633\u0627\u0645 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u06cc\u06a9 \u062a\u0627\u0646\u06a9 \u0645\u0631\u06a9\u0627\u0648\u0627\u06cc \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0628\u0627 \u0645\u0648\u0641\u0642\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0647\u062f\u0641 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u06cc\u0631\u062f.\n