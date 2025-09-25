به گفته مدیرکل امور بانوان استانداری قم، سازمان‌های مردمی به‌واسطه پیوند عمیق با بدنه جامعه، می‌توانند نقش کلیدی در ارتقای فرهنگ فرزندآوری ایفا کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان -نشست تخصصی «نقش نهاد‌های مردمی در ارتقاء جوانی جمعیت و حمایت از حیات جنین» با ابتکار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم و همکاری اداره‌کل امور بانوان استانداری قم برگزار شد. این نشست با حضور فعالان اجتماعی و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه جمعیت، به بررسی راهکار‌های فرهنگی و اجتماعی در تقویت باور‌های مرتبط با فرزندآوری اختصاص یافت.

در این نشست، دکتر فاطمه حیدری، مدیرکل امور بانوان استانداری قم، با تأکید بر ظرفیت تحول‌آفرین نهاد‌های مردمی در تغییر نگرش‌های اجتماعی، اظهار داشت: «سازمان‌های مردمی به‌واسطه پیوند عمیق با بدنه جامعه، می‌توانند نقش کلیدی در ارتقاء فرهنگ فرزندآوری ایفا کنند. جوانی جمعیت نیازمند برنامه‌ریزی فرهنگی هدفمند و تقویت باور‌های عمومی در پذیرش فرزندآوری است.»

همچنین خانم فرشیدمقدم، مدیر گروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشتی، با ارائه گزارشی از خدمات جاری در حوزه سلامت مادران و کودکان، بر ضرورت هم‌افزایی میان نهاد‌های دولتی و مردمی برای تحقق اهداف جمعیتی تأکید کرد.

در جمع‌بندی این نشست، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی، استفاده از هنر و رسانه در فرهنگ‌سازی، و فضاسازی شهری با رویکرد خانواده‌محور به‌عنوان راهبرد‌های کلیدی در ارتقاء گفتمان جمعیت‌محور مورد توجه قرار گرفت.

 

