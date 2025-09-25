استاندار قم در دیدار معاون وزیر نیرو گفت: تا پایان سال جاری دویست مگاوات برق خورشیدی به ظرفیت تولید برق استان قم اضافه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - استاندار قم صبح امروز در دیدار محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) که امروز برای بازدید از چند طرح احداث نیروگاه خورشیدی به قم سفر کرده بود با اشاره به صدور نزدیک به ۲۷۰۰ مگاوات پروانه احداث نیروگاه خورشیدی در استان گفت: از این میزان، حدود ۹۰۰ مگاوات مربوط به نیروگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس است که به دلیل نیاز کمتر به خطوط انتقال و زیرساخت‌های سنگین، امکان بهره‌برداری سریع‌تری دارند.

اکبر بهنام جو افزود: برنامه‌ریزی شده است که تا پایان سال جاری ۲۰۰ مگاوات برق خورشیدی وارد مدار شود و در ادامه ۹۰۰ مگاوات نیز به ظرفیت تولید استان افزوده شود.

وی با بیان اینکه اوج مصرف برق در تابستان به حدود ۱۲۰۰ مگاوات می‌رسد گفت: در حال حاضر ۶۰۰ تا ۶۵۰ مگاوات تولید نیروگاهی در استان وجود دارد و بخشی از نیاز برق از خارج استان تأمین می‌شود.

استاندار قم تاکید کرد: با اجرای پروژه‌های در دست اقدام، استان قم در آینده نزدیک نه‌تنها نیاز خود را تأمین خواهد کرد بلکه در مسیر بی‌نیازی از برق وارداتی و رفع کامل خاموشی‌ها قرار می‌گیرد.

بهنام‌جو در ادامه، همکاری دولت و بخش خصوصی را رمز موفقیت در این حوزه دانست و گفت: وظیفه دولت فراهم‌سازی زمین، صدور مجوز‌ها و ارائه تسهیلات مالی است و سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع نیز با ورود به این عرصه هم نیاز خود را برطرف می‌کنند و هم به پایداری شبکه برق استان کمک خواهند کرد.

وی تصریح کرد: با تکمیل این طرح‌ها، از تابستان آینده شاهد کاهش جدی خاموشی‌ها و حرکت استان به سمت خودکفایی انرژی باشیم.

 

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
