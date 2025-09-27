مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: براساس آمار در شهریورماه ۱۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی صورت گرفته که نسبت به ماه قبل روند افزایشی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی از افزایش جوجه ریزی شهریور نسبت به مرداد خبر داد و گفت: براساس آمار در شهریور ۱۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی صورت گرفته که براین اساس در ماه های آینده از لحاظ تامین مرغ مشکلی نداریم.

به گفته وی، اگر مشکل نهاده های دامی و بارگیری برطرف شود، در میزان جوجه ریزی مشکلی نداریم چراکه برمبنای برنامه جوجه ریزی در حال انجام است.

اسداله نژاد ادامه داد: افزایش قیمت تمام شده و کمبود نهاده های دامی منجر به ایجاد بروز برخی چالش ها در صنعت مرغداری و نوسان تولید شده است.

وی با بیان اینکه اخیرا بارگیری بارگزاری نهاده دامی تسریع شده است، افزود: بارگیری همچنان با چالش روبروست به طوریکه مرغدار در دوره تولید نمی تواند از نهاده با نرخ مصوب استفاده کند و در بازارگاه یک سری عاملین توزیع قرار دارند که براین اساس مرغدار نمی‌تواند نهاده با نرخ مصوب خریداری کنند که برای شفاف سازی و جلوگیری از سودجویی تقاضا داریم که عاملان بازارگاه حذف شوند و ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و واردکننده ایجاد شود‌.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به آینده بازار مرغ بیان کرد: با کاهش تنش های گرمایی و در صورت تامین مرغ به نهاده ها، مرغ بیشتری وارد بازار می شود که براین اساس بازار متعادل می شود. گفتنی است شرط ایجاد تعادل قیمت تامین نهاده با نرخ مصوب و تسریع در بارگیری هاست.

وی ادامه داد: اگر میزان جوجه ریزی ۱۵۱ میلیون قطعه محقق شده باشد، مازاد بر نیاز کشور است که براین اساس مرغداران در پایان دوره ممکن است نتوانند برمبنای آنچه سرمایه گذاری کردند، مرغ تولیدی خود را وارد بازار کنند.

اسداله نژاد با بیان اینکه سالانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتن مرغ مورد نیاز کشور است، افزود: بنابر آمار ماهانه ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزارتن تولید مرغ جوابگوی نیاز بازار است و نوسانات اخیر ارتباطی به مرغداران ندارند و به طور کلی قیمت تابع عرضه و تقاضاست و مرغداران هیچ نقشی ندارند چراکه در این صورت دیگر شاهد عرضه مرغ پایین تر از نرخ مصوب در برخی مواقع سال نبودیم.

این مقام مسئول قیمت هرکیلو مرغ گرم را ۸۳ تا ۹۳ هزارتومان اعلام کرد و گفت: با در نظرگرفتن تناسب میان مرغ زنده و گرم، فروش بالاتر از ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزارتومان به مصرف کننده مورد تایید ما نیست و دستگاه های نظارتی باید بر بازار نظارت داشته باشند.

 

برچسب ها: تولید مرغ ، قیمت مرغ ، بازار مرغ
خبرهای مرتبط
قیمت مرغ در سطح شهر به میادین میوه و تره‌بار ربطی ندارد
ماهانه ۲۳۰ هزارتن مرغ مورد نیاز کشور است
بازار محصولات پروتئینی کی به آرامش می‌رسد؟
قیمت مرغ با کاهش گرمای هوا متعادل می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
دیگر نمی خواد قیمت اعلام کنید
۰
۰
پاسخ دادن
تداوم مشکلات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت/ سهامداران چشم انتطار تعیین تکلیف
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ مهرماه ۱۴۰۴
فردا اولین حراج پاییزی شمش طلا برگزار می‌شود
واردات بنزین سوپر در پیچ وخم‌های اداری/ قیمت بنزین سوپر تحت تاثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد
وزارت نیرو: ماینر غیرمجاز گزارش دهید و تا ۳۰۰ میلیون تومان پاداش بگیرید
همه تحریم‌های موجود تکرار شد/ مکانیسم ماشه چیز جدیدی علیه کشور ندارد
بازار مسکن خالی از حباب شد
شکاف قیمت برخی کالا‌ها از تولید تا مصرف به ۴۰۰ درصد می‌رسد+ فیلم
راه اندازی سامانه جدید به جز سامانه املاک و اسکان تخلف است
امسال بازار کالا‌های اساسی با ۸ میلیارد دلار ارز مدیریت می‌شود+ فیلم
آخرین اخبار
کاهش بیش از ۹۰ میلی‌متری بارش در کشور
تحویل ۱۳۰ حلقه چاه اکتشافی نفت به شرکت‌های بهره‌بردار با قابلیت تولید
آغاز نصب برج‌های تخلیه اضطراری گاز در تهران
مصرف ۷۰ تا ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۵ مهر ماه
ایجاد اکوسیستم هوشمند اقتصادی زمینه ساز کاهش آثار مکانیسم ماشه
نرخ تورم شهریور ماه اعلام شد
آغاز به کار سامانه ارز خدماتی از ابتدای آبان ماه
منابع مالی دولت برای تامین معیشت مردم و کالاهای کشاورزی ۱۱ میلیارد دلار است
جابه‌جایی ۷۹ میلیون مسافر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در نیمه نخست سال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ مهرماه ۱۴۰۴
برنامه جدید بانک مرکزی برای تخصیص ارز
همه تحریم‌های موجود تکرار شد/ مکانیسم ماشه چیز جدیدی علیه کشور ندارد
ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه دو روز سبز شاخص کل بورس
افزایش بیش از ۵۳ هزار واحدی شاخص بورس
قیمت جدید هرکیلو تخم مرغ برای مصرف کننده ۹۴ هزارتومان
توسعه کشاورزی قراردادی راهکار تنظیم بازار داخل و صادرات هدفمند + فیلم
ساماندهی حساب‌های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می‌شود
تملک اراضی راه آهن رشت - آستارا تا پایان سال/مدت‌هاست با تحریم زندگی می‌کنیم
خاموشی‌های خانگی متوقف شد
وزارت نیرو: ماینر غیرمجاز گزارش دهید و تا ۳۰۰ میلیون تومان پاداش بگیرید
فردا اولین حراج پاییزی شمش طلا برگزار می‌شود
توقف تخصیص آرد یارانه‌ای به واحد‌های جدید
آغاز ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب بانکی موجود در کشور
شکاف قیمت برخی کالا‌ها از تولید تا مصرف به ۴۰۰ درصد می‌رسد+ فیلم
سهم صنعت ایران از بازار عراق افزایش می‌یابد
بازطراحی شبکه سنجش منابع آب کشور در دستور کار سال آبی جدید
امسال بازار کالا‌های اساسی با ۸ میلیارد دلار ارز مدیریت می‌شود+ فیلم
اتمام باند غربی آزاد راه منجیل رودبار تا ۲ سال آینده
بازار مسکن خالی از حباب شد