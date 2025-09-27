مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: براساس آمار در شهریورماه ۱۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی صورت گرفته که نسبت به ماه قبل روند افزایشی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی از افزایش جوجه ریزی شهریور نسبت به مرداد خبر داد و گفت: براساس آمار در شهریور ۱۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی صورت گرفته که براین اساس در ماه های آینده از لحاظ تامین مرغ مشکلی نداریم.

به گفته وی، اگر مشکل نهاده های دامی و بارگیری برطرف شود، در میزان جوجه ریزی مشکلی نداریم چراکه برمبنای برنامه جوجه ریزی در حال انجام است.

اسداله نژاد ادامه داد: افزایش قیمت تمام شده و کمبود نهاده های دامی منجر به ایجاد بروز برخی چالش ها در صنعت مرغداری و نوسان تولید شده است.

وی با بیان اینکه اخیرا بارگیری بارگزاری نهاده دامی تسریع شده است، افزود: بارگیری همچنان با چالش روبروست به طوریکه مرغدار در دوره تولید نمی تواند از نهاده با نرخ مصوب استفاده کند و در بازارگاه یک سری عاملین توزیع قرار دارند که براین اساس مرغدار نمی‌تواند نهاده با نرخ مصوب خریداری کنند که برای شفاف سازی و جلوگیری از سودجویی تقاضا داریم که عاملان بازارگاه حذف شوند و ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و واردکننده ایجاد شود‌.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به آینده بازار مرغ بیان کرد: با کاهش تنش های گرمایی و در صورت تامین مرغ به نهاده ها، مرغ بیشتری وارد بازار می شود که براین اساس بازار متعادل می شود. گفتنی است شرط ایجاد تعادل قیمت تامین نهاده با نرخ مصوب و تسریع در بارگیری هاست.

وی ادامه داد: اگر میزان جوجه ریزی ۱۵۱ میلیون قطعه محقق شده باشد، مازاد بر نیاز کشور است که براین اساس مرغداران در پایان دوره ممکن است نتوانند برمبنای آنچه سرمایه گذاری کردند، مرغ تولیدی خود را وارد بازار کنند.

اسداله نژاد با بیان اینکه سالانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتن مرغ مورد نیاز کشور است، افزود: بنابر آمار ماهانه ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزارتن تولید مرغ جوابگوی نیاز بازار است و نوسانات اخیر ارتباطی به مرغداران ندارند و به طور کلی قیمت تابع عرضه و تقاضاست و مرغداران هیچ نقشی ندارند چراکه در این صورت دیگر شاهد عرضه مرغ پایین تر از نرخ مصوب در برخی مواقع سال نبودیم.

این مقام مسئول قیمت هرکیلو مرغ گرم را ۸۳ تا ۹۳ هزارتومان اعلام کرد و گفت: با در نظرگرفتن تناسب میان مرغ زنده و گرم، فروش بالاتر از ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزارتومان به مصرف کننده مورد تایید ما نیست و دستگاه های نظارتی باید بر بازار نظارت داشته باشند.