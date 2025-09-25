شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی ساینا ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما تاخیر طولانی مدت در تحویل خودروی ساینا اس از سوی شرکت سایپا مشتریان بسیاری را چشم انتظار تحویل خودرو گذاشته و مشکلاتی را پیش روی خریداران قرار داده است.
این در حالی است که دعوت نامه برای آنها صادر شده و تکمیل وجه صورت گرفته است. اما هنوز از تحویل خودرو خبری نیست.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

احتراما به استحضار می‌رساند در تاریخ ۱۵ بهمن که شرکت سایپا طرح پیش فروش خودرو ساینا گذاشته بود جمع کثیری از متقاضیان ثبت نام ثبت نام کردیم با موعد تحویل تیر ماه؛ خرداد ماه که دعوت نامه صادر شده و وجه تکمیل شده همچنان هیچ خودروی ساینا اس پیش فروشی تحویل ندادند یعنی از فروردین تا مهرلطفا پیگیری و گزارش مناسب تهیه و در همین سایت اعلام فرمایید.

 

