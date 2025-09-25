باشگاه خبرنگاران جوان - داود گودرزی در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری میان شهرداری تهران و اتاق اصناف که با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران برگزار شد، گفت: این تفاهمنامه به صورت مشخص اقدامات ویژهای را در حوزه ساماندهی مشاغل و بهبود وضعیت شهری پیشبینی کرده است.
او در ادامه افزود: از جمله محورهای عملیاتی تفاهمنامه میتوان به ساماندهی انبارها و واحدهای تولیدی ناایمن بازار بزرگ تهران، بررسی امکان احداث مجتمعهای صنفی برای فروشندگان قطعات خودرو، آهن و فولاد، تولیدی طلا و پردیسهای فناوری با همکاری اصناف اشاره کرد.
وی تصریح کرد: این برنامهها با هدف ارتقای ایمنی اماکن، تسهیل فعالیتهای صنفی، استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران و بخش خصوصی و همچنین توسعه بازار محصولات مردمنهاد تدوین شده است.
به گفته گودرزی، همکاری نزدیک شهرداری، اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی، امکان اجرای دقیق این اقدامات و بهرهمندی حداکثری از ظرفیتهای موجود را فراهم میکند.
او در پایان خاطرنشان کرد: حضور شهردار تهران و امضای رسمی این تفاهمنامه، نشاندهنده عزم جدی مدیریت شهری برای به کارگیری ظرفیتهای مردمی و بخش خصوصی در حل مسائل شهری و ایجاد نظم و ساماندهی در فعالیتهای صنفی است.
منبع: روابط عمومی و امور بین الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران