معاون خدمات شهری شهرداری تهران از انعقاد تفاهم نامه همکاری میان شهرداری تهران و اتاق اصناف در جهت ساماندهی مشاغل و واحد‌های تولیدی ناایمن بازار تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داود گودرزی در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان شهرداری تهران و اتاق اصناف که با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران برگزار شد، گفت: این تفاهم‌نامه به صورت مشخص اقدامات ویژه‌ای را در حوزه ساماندهی مشاغل و بهبود وضعیت شهری پیش‌بینی کرده است.

او در ادامه افزود: از جمله محور‌های عملیاتی تفاهم‌نامه می‌توان به ساماندهی انبار‌ها و واحد‌های تولیدی ناایمن بازار بزرگ تهران، بررسی امکان احداث مجتمع‌های صنفی برای فروشندگان قطعات خودرو، آهن و فولاد، تولیدی طلا و پردیس‌های فناوری با همکاری اصناف اشاره کرد.

وی تصریح کرد: این برنامه‌ها با هدف ارتقای ایمنی اماکن، تسهیل فعالیت‌های صنفی، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی و همچنین توسعه بازار محصولات مردم‌نهاد تدوین شده است.

به گفته گودرزی، همکاری نزدیک شهرداری، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی، امکان اجرای دقیق این اقدامات و بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های موجود را فراهم می‌کند.

او در پایان خاطرنشان کرد: حضور شهردار تهران و امضای رسمی این تفاهم‌نامه، نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری برای به کارگیری ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی در حل مسائل شهری و ایجاد نظم و ساماندهی در فعالیت‌های صنفی است.

منبع: روابط عمومی و امور بین الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران

برچسب ها: شهرداری تهران ، اتاق اصناف ، بازار بزرگ تهران ، ساماندهی مشاغل ناایمن
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
تمهیدات شهرداری تهران برای آغاز مهرماه/ معاینه فنی سرویس مدارس بدون نوبت است
بازسازی اماکن خسارت دیده به کجا رسید؟
آغاز دوباره پس از ۱۷ سال؛ «مرکز نمایش‌های آیینی صبا» جان می‌گیرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چشمم ندید چاقو به شوهرم خورد
راز جنایت شبانه در قلعه‌نو فاش شد
۵۲ سال؛ میانگین «سن» بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری
فوت یک متهم با سابقه متعدد همکاری با منافقین در بیمارستان
توانمندسازی ۱۸۵ هزار دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی در سال تحصیلی جدید
واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی بزرگترین تهدید برای جان و معیشت کارگران است
کشف ۱۶۷۰ میلیارد تومانی تجارت غیرقانونیِ دیجیتال از سوی پلیس
افزایش دوبرابری اعزام‌ها به عمره از ابتدای مهر ماه
زمین‌گیر شدن اراذل و اوباش مسلح در تهران
ترافیک عادی در معابر و بزرگراه‌های پایتخت
آخرین اخبار
بازدید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مرکز پیشرفته تصفیه فاضلاب چنگ‌بی هانگژو
ساماندهی مشاغل و واحد‌های تولیدی ناایمن بازار تهران با تفاهمنامه شهرداری و اتاق اصناف
زمین‌گیر شدن اراذل و اوباش مسلح در تهران
سالاری: هر ماه ۱۰۰ همت برای حقوق ۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی پرداخت می‌شود
راز جنایت شبانه در قلعه‌نو فاش شد
تمهیدات شهرداری تهران برای آغاز مهرماه/ معاینه فنی سرویس مدارس بدون نوبت است
واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی بزرگترین تهدید برای جان و معیشت کارگران است
فوت یک متهم با سابقه متعدد همکاری با منافقین در بیمارستان
کشف ۱۶۷۰ میلیارد تومانی تجارت غیرقانونیِ دیجیتال از سوی پلیس
بازسازی اماکن خسارت دیده به کجا رسید؟
افزایش دوبرابری اعزام‌ها به عمره از ابتدای مهر ماه
چشمم ندید چاقو به شوهرم خورد
ترافیک عادی در معابر و بزرگراه‌های پایتخت
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
۵۲ سال؛ میانگین «سن» بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری
توانمندسازی ۱۸۵ هزار دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی در سال تحصیلی جدید
نامگذاری خیابانی در منطقه ۱۱ به نام استاد فریدون شهبازیان
۲۱۳ گلوگاه فساد شناسایی و ۵۰ مورد مسدود یا اصلاح شده است
اوحدی: فاجعه منا نباید به فراموشی سپرده شود
آغاز دوباره پس از ۱۷ سال؛ «مرکز نمایش‌های آیینی صبا» جان می‌گیرد