شهروندخبرنگار ما فیلمی از آغاز برداشت سیب از باغ‌های شهرستان اهر استتان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیب یکی از مفید‌ترین و پرطرفدار‌ترین میوه‌ها است که برای سلامتی افراد بسیار حائز اهمیت است. این میوه به دلیل داشتن مقدار زیادی مواد مغذی گزینه بسیار مناسبی برای میان وعده به شمار می‌رود.از جمله خواص سیب می‌توان به کاهش خطر ابتلا به سرطان، دیابت و بیماری قلبی اشاره کرد.
هم اکنون این میوه خوش رنگ و لعاب در باغ‌های این شهرستان به بار نشسته و کشاورزان مشغول برداشت آن هستند.
منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

 

برچسب ها: برداشت محصول ، محصولات کشاورزی ، سوژه خبری
فیلمی از آغاز برداشت سیب از باغ‌های اهر
