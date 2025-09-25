باشگاه خبرنگاران جوان - سیب یکی از مفیدترین و پرطرفدارترین میوهها است که برای سلامتی افراد بسیار حائز اهمیت است. این میوه به دلیل داشتن مقدار زیادی مواد مغذی گزینه بسیار مناسبی برای میان وعده به شمار میرود.از جمله خواص سیب میتوان به کاهش خطر ابتلا به سرطان، دیابت و بیماری قلبی اشاره کرد.
هم اکنون این میوه خوش رنگ و لعاب در باغهای این شهرستان به بار نشسته و کشاورزان مشغول برداشت آن هستند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی
