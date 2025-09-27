باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- راضیه عالیشوندی معاون امور بینالملل جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به حمایتهای مستمر مردم ایران از مردم مظلوم و جنگزده غزه اظهار کرد: مردم ایران همیشه در کنار مردم غزه بودهاند و با تمام توان، از هر طریق ممکن کمکهای خود را به این منطقه ارسال کردهاند.
وی افزود: در سالهای گذشته، هنگامی که امکان ارسال محمولههای غذایی، دارویی و اقلام زیستی فراهم بود، جمعیت هلالاحمر با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود، این کمکها را از راههای مختلف به مردم غزه ارسال میکرد. این حمایتها هرگز قطع نشده و حتی در شرایط کنونی که محدودیتهای مختلفی وجود دارد، کمکهای مالی و نقدی از سوی ایران همچنان به مردم غزه ارسال میشود.
عالیشوندی در ادامه گفت: نیروهای داوطلب جمعیت هلالاحمر ایران همواره در کنار مردم آسیبدیده بودهاند و در حال حاضر نیز تعدادی از داوطلبان بینالمللی ما در منطقه حاضر هستند و به صورت فعال در زمینه امدادرسانی به مردم غزه مشغول به فعالیت میباشند.
وی با اشاره به حضور داوطلبان محلی از منطقه محور مقاومت در عملیات کمکرسانی بیان کرد:داوطلبانی از خود منطقه محور مقاومت نیز در میدان هستند و تلاش میکنند تا نیازهای انسانی مردم را به بهترین شکل ممکن برطرف کنند.
معاون امور بینالملل جمعیت هلالاحمر در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: یکی از مهمترین اقدامات ما در این شرایط، پیگیریهای گسترده در سطح بینالمللی و مکاتبه با جمعیتهای ملی هلالاحمر و صلیبسرخ کشورهای مختلف است. هدف ما ایجاد یک صدای واحد انسانی برای مقابله با محدودیتهای تحمیلشده و فراهم کردن زمینه ارسال محمولههای غذایی و دارویی به مردم مظلوم غزه است. این همافزایی جهانی میتواند نقش مهمی در افزایش فشار بر نهادهای بینالمللی برای تسهیل ورود کمکها ایفا کند.
وی افزود: معاونت امور بینالملل و حقوق بشردوستانه این جمعیت با جدیت پیگیر مسائل مربوط به مردم غزه است و همواره در تلاش است تا حمایتهای انسانی و حقوق بشری را در بالاترین سطح ممکن به این منطقه برساند.
عالیشوندی گفت: ما به عنوان نمایندگان جمعیت هلالاحمر ایران، افتخار میکنیم که در کنار مردم مظلوم غزه ایستادهایم و تا پایان این مسیر دشوار، به یاری آنها خواهیم شتافت.