آیین پاکسازی و غبارروبی ضریح مطهر حضرت علی بن حمزه (ع) در شیراز، با حضور استاندار فارس، مدیران استانی و خادمان حرم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین معنوی غبارروبی ضریح مطهر امامزاده حضرت علی بن حمزه (ع) روز پنجشنبه با حضور جمعی از خادمان، مجاوران حرم، حسینعلی امیری استاندار فارس و سایر مسئولان استان برگزار شد.

در این آیین، ضریح مطهر با گلاب ناب شست‌وشو و غبارروبی شد و همچنین وجوهات مردمی جمع‌آوری گردید.

غبارروبی ضریح مطهر حضرت علی بن حمزه (ع) با حضور مسئولان و خادمان

استاندار فارس در حاشیه این مراسم، گردشگری را یکی از محور‌های اصلی توسعه استان معرفی کرد و افزود: در این راستا، به گردشگری مذهبی نیز توجه ویژه‌ای شده است.

حسینعلی امیری با تاکید بر اهمیت سه حوزه زیارت، فرهنگ زیارت و اقتصاد زیارت، افزود: گردشگری زیارت باید در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد.

او با اشاره به حضور گردشگران خارجی در اماکن مذهبی، گفت: در شرایطی که تبلیغات ایران‌هراسی در دنیا وجود دارد، حضور گردشگران خارجی در ایران، پیام‌آور صلح و امنیت است.

نماینده عالی دولت در فارس بیان کرد: این گردشگران با مشاهده فرهنگ، تمدن و مذهب ما، تصویری واقعی از ایران را به جهانیان منعکس خواهند کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس نیز در حاشیه این مراسم اعلام کرد: نذورات و وجوهات جمع‌آوری شده در این آستان مقدس، صرف اموری از جمله نوسازی، بهسازی و اجرای طرح جامع بقعه شریف حضرت علی بن حمزه (ع) خواهد شد.

حضرت علی بن حمزه (ع) فرزند حمزه بن موسی الکاظم (ع) و برادر امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا (ع) است که عمر با برکت وی حدود ۳۰ سال بوده است.

حضرت علی بن حمزه (ع) درشیراز به دلیل همراهی در کاروان حضرت احمدبن موسی (ع) نبود و سال‌ها بعد به شیراز آمد و بر اساس مستندات تاریخی فاصله بین قیام حضرت احمدبن موسی (ع) و شهادت حضرت علی بن حمزه (ع) ۱۷ سال است.

مستندات تاریخی فراوان بر وجود آرامگاه ایشان در شهر شیراز تاکید دارد و پیکر حضرت علی بن حمزه (ع) مانند جد بزرگوارش امام حسین (ع) بی سر و در شیراز مدفون است و حرم مطهر این امام زاده واجب التعظیم در بین مردم شیراز جایگاه رفیع و ویژه‌ای دارد.

بقعه و مزار حضرت علی بن حمزه (ع) در زمان آل بویه و دیالمه ساخته شد و مرمت و بازسازی آن در دوره‌های صفویه و قاجاریه انجام شد و امروز نیز شاهد توسعه و تکمیل این حرم مطهر به عنوان پناهگاه مردم شیراز و فارس هستیم.

یکی از ویژگی‌های حرم مطهر علی بن حمزه (ع) وجود قبور علما و بزرگان استان فارس از جمله بیت آیت الله محلاتی، آیت الله سید محمود علوی و آیت الله سید محمد ذوالانوار (امام) در این حرم مطهر است.

استان فارس یکی از مکان‌های مورد توجه و مامن و پناهگاه اهل بیت (ع) بوده است که وجود بیش از یک هزار و ۴۰۰ امامزاده واجب التعظیم در این استان گواه این ادعاست.

غبارروبی ضریح مطهر حضرت علی بن حمزه (ع) با حضور مسئولان و خادمان
