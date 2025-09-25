باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دقایقی پیش، در مجمع عمومی سازمان ملل به سخنرانی پرداخت. این سخنرانی به صورت مجازی انجام شد، زیرا وزارت خارجه آمریکا برای عباس و هیئت همراه او روادید صادر نکرد.
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ابتدا با اشاره به جنگ غزه، گفت: «امروز پس از تقریبا دو سال جنگ با شما صحبت میکنم. در حالی که مردم فلسطین در نوار غزه با نسلکشی، ویرانی، گرسنگی و آوارگی رو به رو هستند».
او در ادامه گفت: «این نسلکشی توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی انجام شده است که در آن بیش از ۲۲۰ هزار فلسطینی کشته و زخمی شدهاند که اکثر آنها کودکان، زنان و سالمندان غیرمسلح هستند.»
عباس با اشاره به عمق جنایاتی که در غزه رخ داده، تاکید کرد: «آنچه اسرائیل انجام میدهد صرفاً یک تجاوز نیست. یک جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است که هم مستند است و هم رصد میشود و در کتابهای تاریخ و صفحات بینالمللی به عنوان یکی از وحشتناکترین فصلهای تراژدی بشردوستانه در قرن بیستم و بیست و یکم نوشته خواهد شد.»
پس از تشریح وضعیت غزه، عباس به صحبت درباره کرانه باختری پرداخت و گفت در این منطقه «کابینه افراطی اسرائیل همچنان از طریق گسترش غیرقانونی شهرکسازی و توسعه پروژههای الحاق شهرکها، بیماری شهرکسازی خود را پیش میبرد».
او به آخرین طرح شهرکسازی E۱ اسرائیل اشاره کرد «که کرانه باختری را به دو بخش تقسیم کرده، بیتالمقدس اشغالی را از محیط اطراف خود جدا میکند و گزینه راه حل دو کشوری را تضعیف میکند».
عباس تاکید کرد که این طرح «نقض آشکار قوانین بینالمللی و قطعنامههای مربوطه شورای امنیت است».
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، با اشاره به جنایات صهیونیستها در کرانه باختری، گفت که شهرکنشینان فلسطینیها را «در روز روشن و تحت حمایت ارتش اسرائیل میکشند».
او به «تروریسم» فزاینده شهرکنشینان اشاره کرد و گفت: «آنها خانهها و مزارع را آتش میزنند، درختان را ریشهکن میکنند، به روستاها و به غیرنظامیان فلسطینی غیرمسلح حمله میکنند. در واقع، آنها مردم را در روز روشن و تحت حمایت ارتش اشغالگر اسرائیل میکشند.»
عباس تأکید کرد که هفت میلیون فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه هنوز در حال گذراندن تراژدیهای پس از واقعه نکبت بوده و از سال ۱۹۴۸ تا کنون، همچنان درگیر آوارگی هستند. او گفت: «سالهاست که مردم ما تحت اشغال، کشتار، دستگیری، شهرکسازی و سرقت پول، اموال و زمینها گذراندهاند، و این [وضعیت]هنوز بدون هیچ گونه بازدارندگی یا پاسخگویی ادامه دارد.»
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت: «بیش از هزار قطعنامه در سازمان ملل متحد صادر شده است، اما هیچ یک از آنها اجرا نشده است. تلاشها و ابتکارات بینالمللی زیادی صورت گرفته است، بدون اینکه به این وضعیت غمانگیز که مردم فلسطین زیر یوغ اشغال زندگی میکنند، پایان داده شود.»
منبع: الجزیره