وی افزود: این واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی با سرمایهگذاری ۵۴ میلیون یورویی و با حمایت ویژه وزارت نیرو و تامین مالی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در مدت پنج ماه احداث و راهاندازی و امروز پس از پشت سر گذاشتن مرحله آزمایشی، وارد بهرهبرداری پایدار شد.
وی ادامه داد: توسعه پست انتقال نیروگاه به ارزش ۳.۵ میلیون یورو نیز به موازات این طرح اجرا شد و در مدت ۶ ماه به بهرهبرداری رسید در حالیکه پروژه مشابه معمولا بین ۱۰ تا ۱۵ ماه زمان میبرد.
مدیرعامل شرکت مولد نیروی خرمآباد با اشاره به پروژه سوم گفت: تعویض هادی ۲۳ کیلومتر خط ۲ مداره در منطقه خرمآباد با هدف جلوگیری از حبس تولید نیز از دیگر طرحهای مهمی بود که همزمان به بهرهبرداری رسید و امکان انتقال توان تولیدی واحد سوم و واحد چهارم در آینده را فراهم کرد.
شمسایی افزود: این طرحها در شرایط تحریم و با استفاده از توان داخلی به ثمر رسید و هماکنون ۶۰۰ نفر به طور مستقیم در پروژههای مربوط به این نیروگاه مشغول به کار هستند.
وی اظهار امیدواری کرد: با تداوم حمایتهای وزارت نیرو، عملیات احداث واحد چهارم گازی و بخش بخار نیروگاه نیز آغاز شود تا بلوک دوم نیروگاه سیکل ترکیبی خرمآباد تا سال ۱۴۰۷ با ظرفیت نامی ۵۴۶ مگاوات تکمیل شود.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان، پیمانکاران، سرمایهگذاران و شرکتهای همکار یادآور شد: این پروژهها مصداق عملی تحقق شعار سال و سرمایهگذاری برای تولید بوده و نقش مهمی در توسعه زیرساختهای برق استان لرستان ایفا میکنند.
معاون هماهنگی توانیر نیز گفت: همزمان با آغاز بهرهبرداری از واحد سوم نیروگاه سیکل ترکیبی خرمآباد، نیروگاه ۱۰ مگاواتی تولید پراکنده افلاکیان و ۶ پروژه احداث پست و خطوط فوقتوزیع، با اعتباری بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان وارد مدار بهرهبرداری شد.
محمد اللهداد افزود: در حال حاضر بیش از ۷۵۰ هزار مشترک برق در لرستان وجود دارد که مجموع توان مصرفی آنان در اوج بار امسال به حدود یکهزار مگاوات رسیده است که از این میزان حدود ۹۰۰ مگاوات مربوط به مشترکان توزیع و ۱۰۰ مگاوات نیز به مشترکان فوقتوزیع و انتقال اختصاص دارد.
وی اظهار داشت: شبکه برق لرستان شامل بیش از ۲۰ هزار کیلومتر خطوط انتقال، فوقتوزیع و توزیع است که ۱۷ هزار کیلومتر آن در حوزه فشار متوسط و ضعیف و بیش از سه هزار کیلومتر در بخش انتقال و فوقتوزیع قرار دارد و بیش از ۲۰ هزار دستگاه ترانسفورماتور و حدود ۶۰ پست انتقال در استان فعال است.
معاون هماهنگی توانیر نیرو اظهار داشت: با وجود عقب ماندگیهایی که در سرمایهگذاری صنعت برق کشور وجود دارد، در سه استان زیرپوشش برق باختر شامل لرستان، همدان و مرکزی تاکنون ۲۱ پست انتقال احداث شده که سهم لرستان ۱۰ پست است و ۲ پست دیگر نیز در دست احداث قرار دارد.
اللهداد با اشاره به رشد ۲۰ درصدی مصرف برق در لرستان طی ۲ سال گذشته گفت: این استان در صدر رشد بار کشور قرار گرفته و همین موضوع ضرورت مدیریت و توسعه زیرساختها را دوچندان میکند.
وی ضمن قدردانی از همراهی مردم لرستان در گذر از تابستانی گرم و طولانی اضافه کرد: امروز بهرهبرداری از هفت پروژه بزرگ شامل پست فوقتوزیع خرمآباد ۷، احداث پست صنعتی خرمآباد ۲، احداث پست مدلار رومشکان، افزایش ظرفیت پست کمالوند، تقویت و تعویض هادی خط بیبیسی قطب، نیروگاه ۱۰ مگاواتی افلاکیان و پست ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت کوهدشت آغاز شده است
وی خاطرنشان کرد: اعتبار این پروژهها بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است و اجرای آنها نقش مهمی در تقویت شبکه، پایداری برق و تامین نیازهای رو به رشد استان ایفا خواهد کرد.
منبع: ایرنا