رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مرکز تصفیه‌خانه فاضلاب چنگ‌بی در شهر هانگژو چین بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در چارچوب برنامه‌های توسعه همکاری‌های فنی و محیط زیستی از مرکز تصفیه‌خانه فاضلاب چنگ‌بی در شهر هانگژو چین بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی فناوری‌های نوین در حوزه مدیریت آب و بازیافت پساب انجام شد و شینا انصاری در جریان این بازدید از نزدیک با ظرفیت‌ها و فرآیند‌های پیشرفته این مرکز آشنا شد.

مرکز تصفیه فاضلاب چنگ‌بی به عنوان یکی از مدرن‌ترین تأسیسات تصفیه فاضلاب در کشور چین شناخته می‌شود که ظرفیت تصفیه بیش از دو میلیون متر مکعب فاضلاب در روز را دارد.

 این مرکز با بهره‌گیری از ترکیبی از فرآیند‌های بیولوژیکی پیشرفته و سیستم‌های فیلتراسیون غشایی به بالاترین استاندارد‌های کیفی در تصفیه فاضلاب دست یافته است.

 بخش عمده‌ای از آب تصفیه‌شده در این مرکز برای مصارف غیرشرب مانند آبیاری فضای سبز و صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ، تصفیه فاضلاب ، روابط ایران و چین
