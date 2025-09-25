معاون محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ایران آمادگی دارد با همکاری ارمنستان یک گونه مشترک را احیا کرده و ذخیره‌گاه زیست‌کره مشترک ایجاد کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست صبح امروز در حاشیه کنگره جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره جهان در هانگژو چین در دیدار با معاون وزیر محیط‌زیست ارمنستان، بیان داشت: ما آماده گسترش همکاری‌های مشترک در خصوص حفاظت از محیط‌زیست طبیعی به ویژه گونه‌های ارزشمند و همکاری برای توسعه ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره مشترک میان دو کشور هستیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و بستر‌های موجود در این اجلاس بین‌المللی برای تبادلات علمی و فنی میان کشور‌ها و استفاده از تجربیات مشترک در خصوص حفاظت از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره در جهان، افزود: همچنین امروز رایزنی‌هایی برای انعقاد تفاهم‌نامه میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و آکادمی علوم چین انجام گرفت و در روز‌های آینده این تفاهم‌نامه منعقد خواهد شد. 

ظهرابی گفت: هیئت ایرانی با کارشناسان فنی و خبره در پنجمین کنگره جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره جهان در هانگژو چین حضور پیدا کرده است و سعی ما این است در نشست‌های تخصصی و ویرایش برنامه‌های عملی هانگژو نقش جدی داشته باشیم.

گفتنی است؛ پنجمین کنگره جهانی ذخیره‌گاه زیست‌کره در روز‌های ۲۲ تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۳۱ شهریور تا ۴ مهر ۱۴۰۴ در چین برگزار می‌شو. این کنگره هر ۱۰ سال یک بار برگزار می‌شود و هدف از برگزاری این نشست، یکپارچه‌سازی اولویت‌ها، تقویت همکاری‌ها و باز تعریف یک اقدام جهانی برای آینده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: سازمان محیط زیست ، ذخیره گاه زیست کره ، ایران و ارمنستان
