باشگاه خبرنگاران جوان - پاییز فصل شگفتیها است؛ فصلی که طبیعت لباس باشکوهی از رنگهای زیبا و پرجنب و جوش را به تن کرده و نسیم خنک و باران طراوت بخش جسم و روح انسان میشود. در این فصل هزار رنگ کمتر کسی است که از صدای باران و صدای نم نم باران لذت نبرد.
مناظر پائیزی روستای جغدان از بخش ناعان از توابع شهرستان کیار استان چهار محال و بختیاری از لنز دوربین شهروندخبرنگار ما دورنماند و فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: هاشمی - چهارمحال و بختیاری
