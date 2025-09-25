باشگاه خبرنگاران جوان - سی و هفتمین نمایشگاه Hospital Expo اندونزی با اعزام هیأتهای تجاری و حضور شرکتهای صادرکننده تجهیزات پزشکی توسط صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی با حمایت معاونت علمی، سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بین المللی برگزار میشود.
صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی با حمایت معاونت علمی، سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بین المللی با هدف تسهیل ورود شرکتهای ایرانی فعال در حوزه تجهیزات پزشکی به بازار بزرگ اندونزی، اعزام هیات تجاری ویژهای را همزمان با برگزاری سی و هفتمین دوره نمایشگاه بینالمللی Hospital Expo ۲۰۲۵ در جاکارتا برگزار میکند. این نمایشگاه از ۲۵ تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ در محل Indonesia Convention Exhibition (ICE) واقع در حوالی جاکارتا برگزار خواهد شد و بزرگترین رویداد حوزه تجهیزات و خدمات بیمارستانی در کشور اندونزی به شمار میرود.
اعزام این شرکتهای ایرانی فرصت ممتازی است تا ضمن حضور در نمایشگاه، در نشستهای B2B که در مرکز تجاری ایران در جاکارتا برگزار میشود، با نمایندگان بیمارستانها، مقامات دولتی و فعالان حوزه سلامت اندونزی دیدار و مذاکره کنند.
همزمان با برگزاری این نمایشگاه، افتتاح مرکز تجاری و مرکز نواوری و فناوری ایران در جاکارتا با راهبری صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات برگزار میشود. این مرکز با هدف تسهیل ورود شرکتهای ایرانی به بازار اندونزی و ایجاد بستر همکاریهای گسترده در حوزه سلامت و فناوری راهاندازی شده است.
افتتاحیه مرکز تجاری ایران با حضور بروجردی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی برگزار میشود. در این مراسم، سفیر ایران ضمن حضور در نشستهای تجاری دوجانبه، از نزدیک با ظرفیتها و دستاوردهای شرکتهای ایرانی در تعامل با بخشهای دولتی و خصوصی اندونزی آشنا میشود و فرصتهای همکاری میان فعالان ایرانی و اندونزیایی بررسی خواهد شد.