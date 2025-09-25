دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ملوان بندر انزلی در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال برگزار شد و دو تیم به نتیجه مساوی رضایت دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال، تیم فوتبال پرسپولیس امشب از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف تیم فوتبال ملوان بندر انزلی رفت و دو تیم به نتیجه مساوی صفر صفر رضایت دادند تا روند ناکامی‌های قرمزها در برنده شدن، ادامه داشته باشد.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس 

پیام نیازمند، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی‌گنجی، سهیل صحرایی، فرشاد احمدزاده، سروش رفیعی، علی علیپور، محمد خدابنده‌لو، مارکو باکیچ، امید عالیشاه و تیوی بیفوما

سرمربی: وحید هاشمیان 

ترکیب تیم فوتبال ملوان بندر انزلی 

فرزاد طیبی‌پور، سعید کریمی، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، سامان تورانیان، عباس حبیبی، غلامرضا ثابت ایمانی، حسین صادقی، محمد پاپی، محمد علی‌نژاد و  عیسی آل کثیر 

سرمربی: مازیار زارع 

دقایق حساس بازی 

نیمه اول: 

بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه۴: ارسال سروش رفیعی را محمد خدابنده‌لو نتوانست به گل تبدیل کند و توپ با اختلاف کم به بیرون از دروازه ملوان رفت.

دقیقه ۷: ارسال ضربه ایستگاهی امید عالیشاه با ضربه سر مرتضی پورعلی گنجی به بالای دروازه ملوان رفت.

دقیقه ۱۰: ارسال بازیکن ملوان را پیام نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۱: ارسال امید عالیشاه با ضربه سر علی علیپور به بالای دروازه ملوان رفت.

دقیقه ۱۹: ارسال مستقیم امید عالیشاه از کنار دروازه ملوان به بیرون و موقعیت برای قرمزها از دست رفت.

دقیقه ۲۲: ارسال ضربه ایستگاهی آل کثیر را پیام نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۲۳: تیوی بیفوما با تک‌روی موقعیت گلزنی را از دست داد و ضربه‌اش را مدافع ملوان دور کرد.

دقیقه ۲۸: شوت باکیچ را دروازه‌بان ملوان به کرنر فرستاد.

دقیقه ۳۱: ارسال ضربه کرنر بیفوما را خدابنده‌لو به بیرون از دروازه ملوان زد.

دقیقه ۳۷: پاسکاری بیفوما و علیپور در نهایت منجر به گل نشد و موقعیت از دست رفت.

دقیقه ۳۹: ارسال ضربه کرنر امید عالیشاه را مدافع ملوان از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۴۰: تیوی بیفوما به خاطر اجازه نگرفتن از داور مسابقه برای ورود به زمین مسابقه کارت زرد دریافت کرد.

دقیقه ۴۴: ارسال ضربه ایستگاهی را بازیکن ملوان با ضربه سر به سمت دروازه پرسپولیس زد که در ادامه مهاجم ملوان بر روی نیازمند خطا کرد و این موقعیت از دست رفت.

دقیقه ۴۵+۳: ارسال امید عالیشاه را گلر ملوان در اختیار گرفت.

نیمه اول بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

نیمه دوم:

بازی در نیمه دوم با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴۶: عیسی آل کثیر با برخورد به سروش رفیعی مصدوم شد و بازی برای دقایقی متوقف شد.

دقیقه ۴۸: علیرضا رمضانی جای آل کثیر مصدوم را گرفت.

دقیقه ۵۴: امید عالیشاه در موقعیت آفساید توپ را گرفت و کمک داور مسابقه هم پرچم زد و این موقعیت از دست رفت.

دقیقه ۵۵: سعید کریمی پاس تو عمق بازیکن پرسپولیس را قطع کرد و مانع رسیدن توپ به حریف شد.

دقیقه ۵۷: امید عالیشاه در محوطه جریمه ملوان به زمین افتاد، اما داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۶۴: ارسال ضربه ایستگاهی امید عالیشاه را مدافع ملوان از محوطه جریمه دور کرد و در ادامه شوت احمدزاده با اختلاف زیاد به بیرون از دروازه ملوان رفت.

دقیقه ۶۶: پرتاب بلند بازیکن ملوان را مدافع پرسپولیس به اوت فرستاد و در ادامه موقعیت از دست رفت.

دقیقه ۶۹: ارسال عالیشاه را مدافع ملوان از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۷۰: تیوی بیفوما باز هم با تک‌روی خود توپ را از دست داد و در ادامه خطایش بر روی بازیکن ملوان گرفته شد.

دقیقه ۷۱: ملوانی‌ها در ضد حمله سریع نتوانستند دروازه پرسپولیس را باز کنند.

دقیقه ۷۲: بیفوما موقعیت تک به تک را نتوانست به گل تبدیل کند و این فرصت از دست رفت.

دقیقه ۷۳: ضربه علیپور را گلر ملوان با واکنش عالی دفع کرد.

دقیقه ۷۵: ضربه بازیکن ملوان را نیازمند دفع کرد.

دقیقه ۷۸: ارسال بازیکن ملوان را مدافع پرسپولیس با ضربه سر به کرنر فرستاد.

دقیقه ۸۰: ارسال بازیکن ملوان را مدافع پرسپولیس از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۸۱: بیفوما قدر پاس عالیشاه را ندانست و سر خورد و این موقعیت از دست رفت.

دقیقه ۸۲: پاس رو به جلو بازیکن ملوان را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۸۴: ارسال بازیکن ملوان را مدافع پرسپولیس به اوت فرستاد.

دقیقه ۸۸: بازیکن ملوان در زمین مسابقه افتاده بود و بازیکنان پرسپولیس توپ را به بیرون نمی‌فرستادند، اما در نهایت داور مسابقه سوت زد و بازی را متوقف کرد تا بازیکن ملوان مداوا شود.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۶ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۹۰+۶: ارسال سروش رفیعی را مدافع ملوان دفع کرد.

در نهایت این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید و باز هم سرخپوشان نتوانستند طلسم نبردن در تهران را بشکنند.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال ملوان بندرانزلی ، لیگ برتر فوتبال
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
حتما مافیای فوتبال اجازه انتشار انتقادات را نمی دهد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
آیا انتقاد کردن توهین است یا جرم است که انتشار نمی دهيد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
حصرت عباسی انتشار دهید مگر انتقاد کردن از سرمربی جرم است چرا به بازیکنان معمولی لقب ستاره میدن وبا قرادادهای چند صدمیلیارد تومانی در چهار بازی خانگی نتیجه بهتر از مساوی نگرفته اند و در بعضی از بازی‌ها شناس با تیم پرسپولیس یار بوده که نباخته و نباختیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
واقعا فکرش رو نمیکردم که اندیشه های آقای هاشمیان با این همه سال اندوختن دانش و تجربه راه به جایی نبره
منتها تو لیگ ایران چیز عجیبی نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
لطفا کامنت قبلی را انتشار دهید مگر غیرازواقعیت چیزی دیگری را نوشتم ترا خدا انتشار دهيد من که به کسی اهانت وتوهین نکردم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
علیپور مهاجم کار درآوری نیست! عجول و پراشتباهه، تنها هم هست ،پرسپولیس سالهاست که مهاجم ششدانگی نداره، گل نمیزنن قاعدتا گل میخورن، بعد خیال می کنن در خط دفاعی ضعف دارن!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۲ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
جناب درویش !
لطفا نگذارید هاشمیان و کادر فنی پرسپولیس
در برابر هجمه هواداران تنها بمانند !
کمترین تقصیر را هاشمیان و کادر فنی دارند !
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۷ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
هواداران پرسپولیس نباید با بی حوصلگی ، تیم محبوبشان را
به حاشیه ببرند !!!
کادر فنی پرسپولیس مشکلاتی دارد که به نظر میرسد نمی تواند
آنرا رسانه ای کند !
پس پیشنهاد میکنیم ، هواداران صبوری کنند و،،،،،،،،،، !
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۸ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
واقعا متاسفم
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
من هم برای شما متاسفم !
