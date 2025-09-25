دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ملوان بندر انزلی در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال امشب در ورزشگاه شهدای قدس آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال، تیم فوتبال پرسپولیس امشب از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف تیم فوتبال ملوان بندر انزلی رفته است.  

سرخپوشان پایتخت در ۳ بازی گذشته در تهران به مساوی دست یافته‌اند و باید دید می‌توانند طلسم تساوی‌های خود را بشکنند یا نه!  

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس 

پیام نیازمند، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی‌گنجی، سهیل صحرایی، فرشاد احمدزاده، سروش رفیعی، علی علیپور، محمد خدابنده‌لو، مارکو باکیچ، امید عالیشاه و تیوی بیفوما

سرمربی: وحید هاشمیان 

ترکیب تیم فوتبال ملوان بندر انزلی 

فرزاد طیبی‌پور، سعید کریمی، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، سامان تورانیان، عباس حبیبی، غلامرضا ثابت ایمانی، حسین صادقی، محمد پاپی، محمد علی‌نژاد و  عیسی آل کثیر 

سرمربی: مازیار زارع 

دقایق حساس بازی 

نیمه اول: 

بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه۴: ارسال سروش رفیعی را محمد خدابنده‌لو نتوانست به گل تبدیل کند و توپ با اختلاف کم به بیرون از دروازه ملوان رفت.

دقیقه ۷: ارسال ضربه ایستگاهی امید عالیشاه با ضربه سر مرتضی پورعلی گنجی به بالای دروازه ملوان رفت.

دقیقه ۱۰: ارسال بازیکن ملوان را پیام نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۱: ارسال امید عالیشاه با ضربه سر علی علیپور به بالای دروازه ملوان رفت.

دقیقه ۱۹: ارسال مستقیم امید عالیشاه از کنار دروازه ملوان به بیرون و موقعیت برای قرمزها از دست رفت.

دقیقه ۲۲: ارسال ضربه ایستگاهی آل کثیر را پیام نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۲۳: تیوی بیفوما با تک‌روی موقعیت گلزنی را از دست داد و ضربه‌اش را مدافع ملوان دور کرد.

دقیقه ۲۸: شوت باکیچ را دروازه‌بان ملوان به کرنر فرستاد.

دقیقه ۳۱: ارسال ضربه کرنر بیفوما را خدابنده‌لو به بیرون از دروازه ملوان زد.

دقیقه ۳۷: پاسکاری بیفوما و علیپور در نهایت منجر به گل نشد و موقعیت از دست رفت.

دقیقه ۳۹: ارسال ضربه کرنر امید عالیشاه را مدافع ملوان از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۴۰: تیوی بیفوما به خاطر اجازه نگرفتن از داور مسابقه برای ورود به زمین مسابقه کارت زرد دریافت کرد.

دقیقه ۴۴: ارسال ضربه ایستگاهی را بازیکن ملوان با ضربه سر به سمت دروازه پرسپولیس زد که در ادامه مهاجم ملوان بر روی نیازمند خطا کرد و این موقعیت از دست رفت.

دقیقه ۴۵+۳: ارسال امید عالیشاه را گلر ملوان در اختیار گرفت.

نیمه اول بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

نیمه دوم:

بازی در نیمه دوم با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴۶: عیسی آل کثیر با برخورد به سروش رفیعی مصدوم شد و بازی برای دقایقی متوقف شد.

