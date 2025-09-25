باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال، تیم فوتبال پرسپولیس امشب از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف تیم فوتبال ملوان بندر انزلی رفته است.
سرخپوشان پایتخت در ۳ بازی گذشته در تهران به مساوی دست یافتهاند و باید دید میتوانند طلسم تساویهای خود را بشکنند یا نه!
پیام نیازمند، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلیگنجی، سهیل صحرایی، فرشاد احمدزاده، سروش رفیعی، علی علیپور، محمد خدابندهلو، مارکو باکیچ، امید عالیشاه و تیوی بیفوما
سرمربی: وحید هاشمیان
فرزاد طیبیپور، سعید کریمی، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، سامان تورانیان، عباس حبیبی، غلامرضا ثابت ایمانی، حسین صادقی، محمد پاپی، محمد علینژاد و عیسی آل کثیر
سرمربی: مازیار زارع
نیمه اول:
بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.
دقیقه۴: ارسال سروش رفیعی را محمد خدابندهلو نتوانست به گل تبدیل کند و توپ با اختلاف کم به بیرون از دروازه ملوان رفت.
دقیقه ۷: ارسال ضربه ایستگاهی امید عالیشاه با ضربه سر مرتضی پورعلی گنجی به بالای دروازه ملوان رفت.
دقیقه ۱۰: ارسال بازیکن ملوان را پیام نیازمند در اختیار گرفت.
دقیقه ۱۱: ارسال امید عالیشاه با ضربه سر علی علیپور به بالای دروازه ملوان رفت.
دقیقه ۱۹: ارسال مستقیم امید عالیشاه از کنار دروازه ملوان به بیرون و موقعیت برای قرمزها از دست رفت.
دقیقه ۲۲: ارسال ضربه ایستگاهی آل کثیر را پیام نیازمند در اختیار گرفت.
دقیقه ۲۳: تیوی بیفوما با تکروی موقعیت گلزنی را از دست داد و ضربهاش را مدافع ملوان دور کرد.
دقیقه ۲۸: شوت باکیچ را دروازهبان ملوان به کرنر فرستاد.
دقیقه ۳۱: ارسال ضربه کرنر بیفوما را خدابندهلو به بیرون از دروازه ملوان زد.
دقیقه ۳۷: پاسکاری بیفوما و علیپور در نهایت منجر به گل نشد و موقعیت از دست رفت.
دقیقه ۳۹: ارسال ضربه کرنر امید عالیشاه را مدافع ملوان از محوطه جریمه دور کرد.
دقیقه ۴۰: تیوی بیفوما به خاطر اجازه نگرفتن از داور مسابقه برای ورود به زمین مسابقه کارت زرد دریافت کرد.
دقیقه ۴۴: ارسال ضربه ایستگاهی را بازیکن ملوان با ضربه سر به سمت دروازه پرسپولیس زد که در ادامه مهاجم ملوان بر روی نیازمند خطا کرد و این موقعیت از دست رفت.
دقیقه ۴۵+۳: ارسال امید عالیشاه را گلر ملوان در اختیار گرفت.
نیمه اول بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.
نیمه دوم:
بازی در نیمه دوم با سوت داور مسابقه شروع شد.
دقیقه ۴۶: عیسی آل کثیر با برخورد به سروش رفیعی مصدوم شد و بازی برای دقایقی متوقف شد.