روسای تحریریه خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتدپرس از اسرائیل خواستند تا درباره شهادت دو خبرنگارشان در جریان حمله به بیمارستان ناصر توضیح دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دو رئیس تحریریه خبرگزاری‌های بزرگ، «آلیساندرا گالونی» از رویترز انگلیس و «جولی پیس» از آسوشیتدپرس آمریکا، روز پنجشنبه از رژیم تروریستی اسرائیل خواستند تا در مورد دو خبرنگارشان که در ماه اوت گذشته در غزه شهید شدند، توضیح دهد.

در بیانیه‌ای مشترک، گالونی و پیس گفتند: «یک ماه پس از حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر در غزه، ما بار دیگر از مقامات اسرائیلی می‌خواهیم که توضیحات لازم را ارائه دهند و از دولت می‌خواهیم به تعهدات خود در قبال محافظت از مطبوعات و آزادی آنها عمل کند.»

این بیانیه به شهید شدن ۵ خبرنگار، از جمله دو نفر از خبرنگاران این دو خبرگزاری در ماه اوت گذشته، در حمله هوایی رژیم تروریستی اسرائیل به بیمارستان ناصر در جنوب نوار غزه، اشاره کرد.

آنها افزودند: «مرگ آنها همچنان ما را غمگین و خشمگین می‌کند. این حمله جان آنها را در بیمارستانی گرفت که بر اساس قوانین بین‌المللی باید از آن محافظت می‌شد و مکانی شناخته شده با اهمیت بسیار زیاد برای پوشش خبری غزه بود.»

بیانیه ادامه داد: «آن‌ها خبرنگارانی حرفه‌ای بودند و آنچه را می‌دیدند، گزارش می‌کردند. این حادثه نیازمند توضیح، پاسخگویی و اقدامات عملی برای جلوگیری از تکرار آن است.»

در این بیانیه تأکید شده که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۲۰۰ خبرنگار در غزه شهید شده‌اند و این وضعیت، خطری بزرگ برای خبرنگارانی است که همچنان در نوار غزه کار می‌کنند.

در ۲۵ اوت گذشته، در حمله‌ای که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل علیه ساختمان اورژانس «بیمارستان ناصر» در شهر خان یونس انجام داد، دست‌کم ۲۰ فلسطینی از جمله ۴ نفر از کادر پزشکی و ۵ خبرنگار کشته شدند.

در آن زمان، دفتر اطلاع‌رسانی دولت در نوار غزه اعلام کرد که خبرنگاران شهید شده عبارتند از: «حسام المصری» از خبرگزاری رویترز، «محمد سلامه»، عکاس خبری الجزیره، «مریم ابودقه»، خبرنگار چندین رسانه از جمله ایندیپندنت عربی و آسوشیتدپرس، «معاذ ابوطاه»، خبرنگار شبکه ان‌بی‌سی آمریکا، و «احمد ابوعزیز» که برای شبکه قدس و سایر رسانه‌ها کار می‌کرد.

با حمایت آمریکا، رژیم تروریستی اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، نسل‌کشی در غزه مرتکب شده که منجر به شهید شدن ۶۵۵۰۲ نفر و زخمی شدن ۱۶۷۳۷۶ نفر شده است که اکثر آنها کودکان و زنان هستند، و همچنین قحطی‌ای که جان ۴۴۲ فلسطینی، از جمله ۱۴۷ کودک، را گرفته است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: شهدای خبرنگار ، خبرگزاری رویترز ، آسوشیتدپرس
خبرهای مرتبط
شهادت یک خبرنگار دیگر در غزه هنگام پوشش خبری در مراکز پخش کمک‌های بشردوستانه
استعفای عکاس رویترز در اعتراض به «همدستی رویترز با اسرائیل»
شمار شهدای خبرنگار در غزه به ۲۴۷ نفر رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سخنرانی پزشکیان: طنین عدالت از تریبون ملل
ترامپ خواستار تحقیق در مورد «خرابکاری سه‌گانه» در سازمان ملل شد
ترس از رژیم صهیونیستی: سایه‌ی تسلیم بر روی دمشق؟
هواپیمای نتانیاهو از بیم حکم بازداشت دادگاه لاهه حریم هوایی اروپا را دور زد
خدمت نتانیاهو به تصویر «ایران قوی»
دیدار ترامپ با جولانی
اروپا و آزمون جنگ: وابستگی، دوگانگی و بحران مشروعیت 
زلزله ۶.۲ ریشتری ونزوئلا را لرزاند
زلنسکی از آمادگی برای کناره‌گیری پس از جنگ خبر داد
سوریه و اوکراین روابط خود را از سر گرفتند
آخرین اخبار
آمریکا تحریم‌هایی مرتبط با کره شمالی اعمال کرد
 سانچز: از ناوگان امدادرسانی «صمود» محافظت خواهیم کرد
فشار رویترز و آسوشیتدپرس بر اسرائیل برای قتل خبرنگاران در غزه
پوتین از راه‌اندازی اولین سامانه هسته‌ای نسل جدید در جهان خبر داد
حمله ارتش اسرائیل به پایتخت یمن
محمود عباس: جنایات اسرائیل در غزه، یکی از وحشتناک‌ترین فصل‌ها در کتاب‌های تاریخی خواهد بود
مدودف با تهدید به تسلیحات جدید به زلنسکی پاسخ داد
خاطرات جنجالی مشاور ترامپ: «آمریکا با خودش در جنگ است»
ناتو: در صورت لزوم هواپیما‌های روسی را هدف قرار می‌دهیم
بدبینی شدید شهروندان آمریکا به آینده سیاسی این کشور
انفجار خودرو در تل آویو
سارکوزی به پنج سال زندان محکوم شد
زلنسکی از آمادگی برای کناره‌گیری پس از جنگ خبر داد
هواپیمای نتانیاهو از بیم حکم بازداشت دادگاه لاهه حریم هوایی اروپا را دور زد
۱۴ کشته و ۳۳ مفقود در پی طوفان راگاسا در تایوان
اعزام کشتی‌های نیروی دریایی ایتالیا و اسپانیا برای محافظت از ناوگان جهانی صمود
حرکت تحقیرآمیز ترامپ علیه بایدن/ تصویر اتوپن به جای تصویر چهره!
محمود عباس امروز به صورت مجازی در سازمان ملل سخنرانی می‌کند
بیش از ۱۰۰۰ دانش‌آموز در مدارس اندونزی دچار مسمومیت غذایی شدند
سوریه و اوکراین روابط خود را از سر گرفتند
سئول: کره شمالی می‌تواند تا ۲ تن اورانیوم با غنای بالا داشته باشد
دیدار ترامپ با جولانی
ترامپ خواستار تحقیق در مورد «خرابکاری سه‌گانه» در سازمان ملل شد
ترامپ و اردوغان دیدار می‌کنند
پلیس دانمارک: پهپادها بر فراز چهار فرودگاه مشاهده شدند
زلزله ۶.۲ ریشتری ونزوئلا را لرزاند
اروپا و آزمون جنگ: وابستگی، دوگانگی و بحران مشروعیت 
خدمت نتانیاهو به تصویر «ایران قوی»
ترس از رژیم صهیونیستی: سایه‌ی تسلیم بر روی دمشق؟
سخنرانی پزشکیان: طنین عدالت از تریبون ملل