باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دو رئیس تحریریه خبرگزاریهای بزرگ، «آلیساندرا گالونی» از رویترز انگلیس و «جولی پیس» از آسوشیتدپرس آمریکا، روز پنجشنبه از رژیم تروریستی اسرائیل خواستند تا در مورد دو خبرنگارشان که در ماه اوت گذشته در غزه شهید شدند، توضیح دهد.
در بیانیهای مشترک، گالونی و پیس گفتند: «یک ماه پس از حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر در غزه، ما بار دیگر از مقامات اسرائیلی میخواهیم که توضیحات لازم را ارائه دهند و از دولت میخواهیم به تعهدات خود در قبال محافظت از مطبوعات و آزادی آنها عمل کند.»
این بیانیه به شهید شدن ۵ خبرنگار، از جمله دو نفر از خبرنگاران این دو خبرگزاری در ماه اوت گذشته، در حمله هوایی رژیم تروریستی اسرائیل به بیمارستان ناصر در جنوب نوار غزه، اشاره کرد.
آنها افزودند: «مرگ آنها همچنان ما را غمگین و خشمگین میکند. این حمله جان آنها را در بیمارستانی گرفت که بر اساس قوانین بینالمللی باید از آن محافظت میشد و مکانی شناخته شده با اهمیت بسیار زیاد برای پوشش خبری غزه بود.»
بیانیه ادامه داد: «آنها خبرنگارانی حرفهای بودند و آنچه را میدیدند، گزارش میکردند. این حادثه نیازمند توضیح، پاسخگویی و اقدامات عملی برای جلوگیری از تکرار آن است.»
در این بیانیه تأکید شده که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۲۰۰ خبرنگار در غزه شهید شدهاند و این وضعیت، خطری بزرگ برای خبرنگارانی است که همچنان در نوار غزه کار میکنند.
در ۲۵ اوت گذشته، در حملهای که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل علیه ساختمان اورژانس «بیمارستان ناصر» در شهر خان یونس انجام داد، دستکم ۲۰ فلسطینی از جمله ۴ نفر از کادر پزشکی و ۵ خبرنگار کشته شدند.
در آن زمان، دفتر اطلاعرسانی دولت در نوار غزه اعلام کرد که خبرنگاران شهید شده عبارتند از: «حسام المصری» از خبرگزاری رویترز، «محمد سلامه»، عکاس خبری الجزیره، «مریم ابودقه»، خبرنگار چندین رسانه از جمله ایندیپندنت عربی و آسوشیتدپرس، «معاذ ابوطاه»، خبرنگار شبکه انبیسی آمریکا، و «احمد ابوعزیز» که برای شبکه قدس و سایر رسانهها کار میکرد.
با حمایت آمریکا، رژیم تروریستی اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، نسلکشی در غزه مرتکب شده که منجر به شهید شدن ۶۵۵۰۲ نفر و زخمی شدن ۱۶۷۳۷۶ نفر شده است که اکثر آنها کودکان و زنان هستند، و همچنین قحطیای که جان ۴۴۲ فلسطینی، از جمله ۱۴۷ کودک، را گرفته است.
منبع: آناتولی