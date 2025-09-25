باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از تهدید ناوگان امدادرسانی «صمود» که حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه است، «پدرو سانچز» نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد که به همراه ایتالیا یک کشتی جنگی نظامی به منطقه اعزام می‌کند تا از این ناوگان محافظت کند.

سانچز در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک، گفت که شهروندان ۴۵ کشور در این کشتی حضور دارند تا به مردم غزه غذا برسانند و با رنج آنها ابراز همبستگی کنند.

او گفت: «دولت اسپانیا اصرار دارد که قوانین بین‌المللی رعایت شود و حق شهروندان ما برای عبور از دریای مدیترانه در شرایط امن محترم شمرده شود».

سانچز درباره ارسال کشتی نظامی، گفت: «فردا یک کشتی دریایی با تمام منابع لازم اعزام خواهیم کرد تا در صورت لزوم به ناوگان کمک کرده و عملیات نجات را انجام دهد».

پیش از این، گیدو کروزتو، وزیر دفاع ایتالیا، حمله به ناوگان صمود محکوم کرد. کروزتو در بیانیه‌ای گفت: «من یک کشتی نیروی دریایی ایتالیا را پس از حمله به ناوگان صمود، برای ارائه کمک به سمت آن هدایت کردم».

ناوگان جهانی صمود شماری از قایق‌های حامل کمک‌های بشردوستانه است که همراه با برخی فعالان حامی فلسطین، در حال حرکت به سمت نوار غزه است. این ناوگان با ۵۱ قایق، اوایل این ماه با هدف شکستن محاصره غزه و رساندن کمک به این باریکه، از قسمت غربی دریای مدیترانه حرکت کرد.

گفته می‌شود اواخر سه‌شنبه صدای دوازده انفجار در اطراف کشتی‌های این ناوگان شنیده شده است. این ناوگان اعلام کرد که «پهپاد‌های متعدد و اشیاء ناشناس سقوط کرده، ارتباطات مختل شده و صدای انفجار از تعدادی قایق شنیده شده است.»

منبع: رویترز