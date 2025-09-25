باشگاه خبرنگاران جوان - پرسپولیس در هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۹ امروز -پنجشنبه ۳ مهرماه- به مصاف ملوان خواهد رفت.
وحید هاشمیان، سرمربی تیم پرسپولیس کار خود را با پیام نیازمند، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلیگنجی، سهیل صحرایی، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، سروش رفیعی، محمد خدابندهلو، تیوی بیفوما، امید عالیشاه و علی علیپور آغاز میکند.
مازیار زارع، سرمربی ملوان هم فرزاد طیبیپور، سعید کریمی، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، سامان تورانیان، عباس حبیبی، غلامرضا ثابت ایمانی، حسین صادقی، محمد پاپی، محمد علینژاد، عیسی آل کثیر را به میدان خواهد فرستاد.