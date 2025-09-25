دیدار تراکتور و فجرسپاسی در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال با تساوی بدون گل به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز -پنجشنبه ۳ مهرماه- در چارچوب نخستین بازی از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم فوتبال تراکتور تبریز از ساعت ۱۷ در ورزشگاه خانگی‌اش (شهید سلیمانی) با قضاوت موعود بنیادی‌فر به مصاف فجر شهید سپاسی شیراز رفت و در نهایت این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

دقیقه ۴۴: در حالی که امیرحسین حسین زاده، بازیکن تراکتور به نظر توپ را با دست لمس کرده بود، پاس او به دروژدک رسید و این بازیکن دروازه را باز کرد، اما داور گل را مردود کرد.

دقیقه ۹ + ۹۰: روی یک ضد حمله، مجتبی حقدوست، بازیکن فجر ضربه خود را به صورت ناگهانی به سمت دروازه زد و توپ به تیرک خورد. در ادامه دیگر بازیکن فجر قصد داشت ضربه خود را بزند که محمد نادری به شکل استثنایی دروازه تراکتور را نجات داد تا تیمش در واپسین لحظات بازی با یک باخت خانگی مواجه نشود.

تراکتور با این تساوی ۸ امتیازی شد و فعلا در صدر جدول قرار دارد.

فجر سپاسی نیز ۶ امتیازی شد و در رده پنجم قرار گرفت.

تراکتور تبریز ، فجر شهید سپاسی شیراز ، لیگ برتر فوتبال ، دراگان اسکوچیچ ، پیروز قربانی
