باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - مدارس به عنوان مهمترین نهاد آموزشی و پرورشی، نقشی تعیینکننده در شکلگیری آینده دانشآموزان و توسعه اجتماعی دارند. با این حال، فرسودگی و کمبود امکانات آموزشی یکی از چالشهای جدی نظام تعلیم و تربیت در کلانشهرها بهویژه تهران محسوب میشود. پایتخت کشور به دلیل تراکم جمعیتی بالا و قدمت بسیاری از ساختمانهای آموزشی، نیازمند توجه ویژه در زمینه مقاومسازی و نوسازی مدارس است.
در همین راستا، مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مدارس شهر تهران گفت: در حال حاضر حدود ۴ هزار و ۶۰۰ مدرسه دولتی و غیردولتی در تهران فعال هستند. علاوه بر این، ۲ هزار و ۹۰۰ کد مدرسه ثبت شده و نزدیک به ۲ هزار و ۸۶۰ ساختمان آموزشی در اختیار آموزش و پرورش شهر تهران قرار دارد.
دیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان این که تعداد مدارسی که به دلیل فرسودگی غیرقابل استفاده باشند بسیار محدود است، افزود: با این حال، نمیتوان از قدمت بالای برخی مدارس چشمپوشی کرد. بسیاری از این مدارس اگرچه همچنان مورد استفاده قرار میگیرند، اما به طور جدی نیازمند مقاومسازی و بهسازی هستند.
پارسا با ارائه آماری دقیقتر ادامه داد: بر اساس بررسیهای انجام شده، حدود ۸۰۰ مدرسه در سطح شهر تهران در اولویت نوسازی و بازسازی قرار دارند. این مدارس به دلیل شرایط فرسودگی، در دستور کار تخریب و ساخت مجدد قرار گرفتهاند تا محیط آموزشی ایمنتر و استانداردتری برای دانشآموزان فراهم شود.
مسئله فرسودگی و نیاز به نوسازی یکی از چالشهای مهم حوزه تعلیم و تربیت در تهران است. نوسازی و مقاومسازی این مدارس نه تنها ایمنی دانشآموزان و معلمان را تضمین میکند، بلکه میتواند کیفیت فرآیند آموزش را نیز ارتقا دهد. اکنون انتظار میرود با تخصیص بودجه و همکاری نهادهای مرتبط، روند بازسازی و بهسازی مدارس فرسوده تسریع شود تا آیندهای روشنتر برای نسل جوان این شهر رقم بخورد.