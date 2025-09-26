مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده، حدود ۸۰۰ مدرسه در سطح شهر تهران در اولویت نوسازی و بازسازی قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - مدارس به عنوان مهم‌ترین نهاد آموزشی و پرورشی، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری آینده دانش‌آموزان و توسعه اجتماعی دارند. با این حال، فرسودگی و کمبود امکانات آموزشی یکی از چالش‌های جدی نظام تعلیم و تربیت در کلانشهرها به‌ویژه تهران محسوب می‌شود. پایتخت کشور به دلیل تراکم جمعیتی بالا و قدمت بسیاری از ساختمان‌های آموزشی، نیازمند توجه ویژه در زمینه مقاوم‌سازی و نوسازی مدارس است.

در همین راستا، مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مدارس شهر تهران گفت:  در حال حاضر حدود ۴ هزار و ۶۰۰ مدرسه دولتی و غیردولتی در تهران فعال هستند. علاوه بر این، ۲ هزار و ۹۰۰ کد مدرسه ثبت شده و نزدیک به ۲ هزار و ۸۶۰ ساختمان آموزشی در اختیار آموزش و پرورش شهر تهران قرار دارد.

دیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان این که تعداد مدارسی که به دلیل فرسودگی غیرقابل استفاده باشند بسیار محدود است، افزود: با این حال، نمی‌توان از قدمت بالای برخی مدارس چشم‌پوشی کرد. بسیاری از این مدارس اگرچه همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما به طور جدی نیازمند مقاوم‌سازی و بهسازی هستند.

پارسا با ارائه آماری دقیق‌تر ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، حدود ۸۰۰ مدرسه در سطح شهر تهران در اولویت نوسازی و بازسازی قرار دارند. این مدارس به دلیل شرایط فرسودگی، در دستور کار تخریب و ساخت مجدد قرار گرفته‌اند تا محیط آموزشی ایمن‌تر و استانداردتری برای دانش‌آموزان فراهم شود.

مسئله فرسودگی و نیاز به نوسازی یکی از چالش‌های مهم حوزه تعلیم و تربیت در تهران است. نوسازی و مقاوم‌سازی این مدارس نه تنها ایمنی دانش‌آموزان و معلمان را تضمین می‌کند، بلکه می‌تواند کیفیت فرآیند آموزش را نیز ارتقا دهد. اکنون انتظار می‌رود با تخصیص بودجه و همکاری نهادهای مرتبط، روند بازسازی و بهسازی مدارس فرسوده تسریع شود تا آینده‌ای روشن‌تر برای نسل جوان این شهر رقم بخورد.

 
برچسب ها: مدارس فرسوده ، بازسازی مدارس
خبرهای مرتبط
مدارس در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آسیب جدی ندیدند
مشارکت مردم در توسعه عدالت آموزشی از رویکرد‌های اصلی رئیس‌جمهور است
ساخت مدارس جدید در صورت نیاز در استان تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کیفیت اینترنت بهبود می‌یابد/ ارائه خدمات eSIM در کشور به زودی
نمایشگاه الکامپ رسماً آغاز به کار کرد/ تغییر ساعت برگزاری برای کنترل ترافیک
فواید شکلات برای کودکان + فیلم
صرفه جویی ارزی ۵۰ میلیون دلاری با تولید داروهای بایو و بیوتکنولوژی
۸۰۰ مدرسه تهران نیازمند بازسازی هستند
تمدید فرصت ثبت‌نام پذیرش علمی کاربردی تا ۷ مهرماه؛ اعلام رشته‌های جدید
تمدید به‌روزرسانی‌های امنیتی رایگان ویندوز ۱۰
آخرین اخبار
تمدید به‌روزرسانی‌های امنیتی رایگان ویندوز ۱۰
تمدید فرصت ثبت‌نام پذیرش علمی کاربردی تا ۷ مهرماه؛ اعلام رشته‌های جدید
۸۰۰ مدرسه تهران نیازمند بازسازی هستند
صرفه جویی ارزی ۵۰ میلیون دلاری با تولید داروهای بایو و بیوتکنولوژی
کیفیت اینترنت بهبود می‌یابد/ ارائه خدمات eSIM در کشور به زودی
نمایشگاه الکامپ رسماً آغاز به کار کرد/ تغییر ساعت برگزاری برای کنترل ترافیک
فواید شکلات برای کودکان + فیلم
تمدید مهلت پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» علمی کاربردی ۱۴۰۴
تمدید مهلت پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» علمی کاربردی
حضور شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی ایران در نمایشگاه اندونزی
رونمایی از ۳ داروی نوین درمان سرطان، ناباروری زنان و اعصاب و روان
پیرصالحی: بودجه دارو و تجهیزات پزشکی باید تفکیک شود
ثبت‌نام حدود ۷ میلیون دانش‌آموز مقطع متوسطه در مدارس کشور نهایی شده‌است
آلودگی هوا تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و مرگ خاموش کودکان است
چالش‌های صنعت دارو در سایه تحریم و کمبود منابع ارزی