باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تلویزیون المسیره یمن به نقل از وزارت بهداشت این کشور گزارش داد که دست کم دو نفر در پی حمله رژیم صهیونیستی به شهر صنعا به شهادت رسیده‌اند.

این گزارش افزود که دست کم ۴۸ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی ساعتی پیش اعلام کرد که موجی از حملات علیه جنبش انصارالله در صنعا را به پایان رسانده است. این ارتش ادعا کرد که از جمله اهدافی که مورد حمله قرار گرفتند: مرکز فرماندهی ساختار عمومی انصارالله، مجتمع‌های وابسته به دستگاه امنیت و اطلاعات انصارالله، مقر بخش تبلیغات نظامی انصارالله و اردوگاه‌های نظامی در اطراف صنعا بود.

روز گذشته، انصارالله یمن با حملات پهپادی شهر ایلات در جنوب سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد. در آن زمان مقامات صهیونیست اعلام کردند که دست کم ۲۲ نفر زخمی شدند و حال ۲ نفر از آنها وخیم گزارش شد. ساعاتی بعد، یحیی سریع، سخنگوی جنبش انصارالله به الجزیره عربی گفت: «این عملیات با تعدادی پهپاد انجام شد و با موفقیت به اهداف خود دست پیدا کرد. ما به چندین هدف دشمن اسرائیلی در مناطق‌ام الرشرا و بئرشبع حمله کردیم.»

منبع: الجزیره