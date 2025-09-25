استاندار فارس، با تأکید بر نقش زیارت در انسجام اجتماعی، خواستار هم‌افزایی میان میراث دینی و ملی شد و گفت: زیارت باید با رویکردی نوین و متناسب با تحولات اجتماعی، به عنوان رکن تمدن ایران اسلامی در متن زندگی مردم باقی بماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در این نشست با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این مناسبت را بستری برای بازخوانی مفاهیم بنیادین دانست و تأکید کرد: دفاع مقدس نه‌تنها یک رخداد تاریخی، بلکه منبعی الهام‌بخش برای تحلیل‌های اجتماعی، فرهنگی و تمدنی است؛ مفهومی که باید پیوسته در ذهن و زبان جامعه زنده بماند.

امیری با اشاره به سیر شکل‌گیری تمدن‌ها گفت: تاریخ، معماری، شهرسازی، هنر‌های تجسمی و نظم اجتماعی و سبک زندگی، روح تمدن را شکل داده و تداوم بخشیده است.

نماینده عالی دولت در استان فارس با نگاهی به شرایط امروز جامعه، از تغییرات پرشتاب در سبک زندگی، رشد حاشیه‌نشینی، چندگانگی فرهنگی و تحولات فن‌آورانه سخن گفت و تأکید کرد: نهاد‌های متولی زیارت باید خود را با این تحولات وفق دهند.

امیری با بیان اینکه زیارت یکی از ارکان تمدن ایران اسلامی است ادامه داد: مدیریت زیارت باید از شیوه‌های سنتی فاصله گرفته و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سبک زندگی مردم را در برنامه‌ریزی‌های خود لحاظ کند تا زیارت از متن زندگی حذف نشود.

استاندار فارس همچنین مهارت در فن‌آوری‌ها و انسجام اجتماعی را دو رکن اساسی در شکل‌گیری تمدن‌ها دانست و تصریح کرد: امنیت روانی در انسجام اجتماعی که یکی از ارکان حیاتی تمدن‌سازی است، موضوعی که در اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی و بیانات مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

او با اشاره به مزیت‌های فرهنگی شهرهایی، چون شیراز، مشهدمقدس، قم و شهرری، خواستار هم‌افزایی میان میراث ملی و دینی شد و تأکید کرد که نباید زیارت در تقابل با ملی‌گرایی قرار گیرد، بلکه باید با آن جمع شود.

امیری مفاخری همچون حافظ، سعدی، فردوسی و میراث فرهنگی مانند تخت‌جمشید را سرمایه‌هایی دانست که در کنار بقاع متبرکه، می‌توانند هویت فرهنگی و معنوی جامعه را غنا بخشند.

استاندار فارس خواستار تدوین برنامه‌ای جامع، علمی و متناسب با تحولات اجتماعی شد تا زیارت بتواند آثار تربیتی و معنوی خود را حفظ کرده و در مسیر تمدن‌سازی ایرانی اسلامی نقش‌آفرینی کند.

او خطاب به متولیان و مدیران آستان‌های مقدس گفت: تحلیل‌ها و رویکرد‌های ما باید با شناخت عمیق از تمدن ایرانی _اسلامی همراه باشد تا تأثیر فراگیر و ماندگاری در میان اقشار مختلف جامعه و شکل‌گیری مناسبت‌های اجتماعی در ارتباط با مفهوم زیارت داشته باشد.

در این نشست که به میزبانی آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) برگزار شد نمایندگانی از آستان‌های مقدس رضوی (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم (ع)، سازمان اوقاف و امور خیریه و مسجد مقدس جمکران حضور داشتند.

منبع: استانداری فارس

