باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدرضا سعیدی در حاشیه مراسم کلنگ‌زنی نیروگاه خورشیدی سیمان خاش ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: تولید انرژی پاک برای رفع ناترازی و تداوم فعالیت کارخانه‌ها به‌طور ویژه دنبال می‌شود.

وی گستره فعالیت‌های شستا را یادآور شد و افزود: یک‌هزار و ۶۴۱ محصول شستا بازگوکننده نقش‌آفرینی این مجموعه در زندگی مردم است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) تصریح کرد: ما به کارآفرینی و خدمت به مردم در مناطق مختلف به‌ویژه سیستان و بلوچستان افتخار می‌کنیم و پیشتاز خلق ارزش برای مردم هستیم.

وی مسؤلیت اجتماعی شستا در سیستان و بلوچستان را مأموریتی ویژه توصیف کرد و گفت: با تکیه بر آموزش و مهارت این مسوولیت را جدی‌تر دنبال می‌کنیم و با سرمایه‌گذاری در این استان، تصویر آن را تغییر خواهیم داد.

منبع سرمایه گذاری شستا