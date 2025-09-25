مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) بر توسعه انرژی پاک، تقویت نقش‌آفرینی این مجموعه در زندگی مردم و مأموریت ویژه در سیستان و بلوچستان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ محمدرضا سعیدی  در حاشیه مراسم کلنگ‌زنی نیروگاه خورشیدی سیمان خاش  ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: تولید انرژی پاک برای رفع ناترازی و تداوم فعالیت کارخانه‌ها به‌طور ویژه دنبال می‌شود.

وی گستره فعالیت‌های شستا را یادآور شد و افزود: یک‌هزار و ۶۴۱ محصول شستا بازگوکننده نقش‌آفرینی این مجموعه در زندگی مردم است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) تصریح کرد: ما به کارآفرینی و خدمت به مردم در مناطق مختلف به‌ویژه سیستان و بلوچستان افتخار می‌کنیم و پیشتاز خلق ارزش برای مردم هستیم.

وی مسؤلیت اجتماعی شستا در سیستان و بلوچستان را مأموریتی ویژه توصیف کرد و گفت: با تکیه بر آموزش و مهارت این مسوولیت را جدی‌تر دنبال می‌کنیم و با سرمایه‌گذاری در این استان، تصویر آن را تغییر خواهیم داد.

منبع سرمایه گذاری شستا 

برچسب ها: سرمایه گذاری و جذب سرمایه‌گذار ، انرژی پاک
خبرهای مرتبط
خراسان‌رضوی پیشگام در انرژی های پاک؛ گره‌هایی که باید باز شوند
پزشکیان:
باید با کمک هم مکرانی بسازیم که بهترین و والاترین باشد
چابهار دروازه دیپلماسی ایران در آب‌های آزاد/ ۵۱ همت طرح سرمایه گذاری در استان منعقد شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شتاب چشمگیر در ساخت بزرگراه زاهدان-چابهار
۸۷۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن به بانک‌های عامل سیستان و بلوچستان معرفی شدند
تحول در توسعه خدمات راهداری نیکشهر؛ کلنگ زنی پل بزرگ جسیس و افتتاح راهدارخانه‌های بنت و آهوران
آخرین اخبار
۸۷۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن به بانک‌های عامل سیستان و بلوچستان معرفی شدند
شتاب چشمگیر در ساخت بزرگراه زاهدان-چابهار
تحول در توسعه خدمات راهداری نیکشهر؛ کلنگ زنی پل بزرگ جسیس و افتتاح راهدارخانه‌های بنت و آهوران