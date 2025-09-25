باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدرضا سعیدی در جمع مدیران و کارکنان معدن و کارخانه استحصال طلای تفتان اظهار کرد: مجموعه تفتان، قطب طلای ایران میشود و توسعه سرمایهگذاری در طلای تفتان برای ارتقاء اقتصاد ملی کشور و خلق ارزش برای بازنشستگان ادامه پیدا میکند.
وی با اشاره به روند رو به رشد تولید افزود: استخراج و تولید طلا با توجه به دانش و مهارت رو به تعالی میرود و اولویت مسوولیت اجتماعی و اشتغال در منطقه، تفتان است.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: تولید طلای واقعی، موفقیت ما برای ساختن فردای بهتر برای منطقه سیستان و بلوچستان است.
