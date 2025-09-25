باشگاه خبرنگاران جوان - سید رضا صالحی امیری وزیر در حکمی بهزاد مریدی را بهعنوان مدیرکل استان فارس منصوب کرد.
در حکم وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای مدیرکل جدید میراث فرهنگی فارس، حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی، احیای بناهای ارزشمند و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و صاحبنظران، بهعنوان اصول بنیادین مأموریت تعیین شده است.
صالحیامیری ضمن تأکید بر ضرورت برنامهریزی دقیق و نوآورانه، خواستار حرکت فارس به سوی توسعه پایدار گردشگری، معرفی شایسته جاذبههای تاریخی و طبیعی، ارتقای زیرساختهای بومگردی و افزایش کیفیت خدمات گردشگری شده است.
وزیر میراث فرهنگی همچنین در این حکم بر لزوم جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، تقویت نقش بخش خصوصی و حرکت به سمت کاهش تصدیگری دولت تأکید دارد و مدیرکل جدید را مأمور کرده است تا ضمن توجه جدی به امنیت گردشگران و رونق کسبوکارهای محلی، فرآیندهای مدیریتی را بر پایه حکمرانی دادهمحور و اصول نوین مدیریتی ساماندهی کند.
صالحیامیری با تأکید بر اهمیت دیپلماسی فرهنگی و گردشگری و خنثیسازی پروژههای ایرانهراسی، از مدیرکل جدید خواسته است که استان فارس را به مرجعی ملی و بینالمللی در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری تبدیل کند و فرصتهای بالقوه صنایعدستی و اقتصاد خلاق را با بهرهگیری از استعدادهای هنری محلی به بالفعل برساند.
لازم به ذکر است بهزاد مریدی پیش از این مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای فارس و تهران بوده است.
منبع: میراث فرهنگی