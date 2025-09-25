رئیس جمهور آمریکا بدون بیان جزئیات بیشتر، گفت که امشب اعلان مهمی درباره سوریه منتشر می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که اواخر امروز «اعلان مهمی» در مورد سوریه منتشر خواهد کرد، اما توضیح بیشتری در مورد اینکه این اعلامیه چه خواهد بود، ارائه نکرد.

ترامپ در پاسخ به سوالی در مورد سوریه خطاب به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «من تحریم‌ها را لغو کردم تا به آنها اجازه نفس کشیدن بدهم، زیرا آن تحریم‌ها بسیار قوی بودند، اما فکر می‌کنم امروز باید یک اعلامیه مهم داشته باشیم.»

احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) رئیس دولت موقت سوریه روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار لغو کامل تحریم‌ها علیه سوریه شده بود.

الجولانی روز یکشنبه نیز در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌بی‌اس مجددا بر درخواست خود برای لغو تحریم‌های سوریه اصرار کرد و عدم لغو تحریم‌ها را مساوی با «همدستی در کشتار مردم سوریه» دانست.

رئیس دولت موقت سوریه در هفته‌های اخیر درگیر مذاکرات امنیتی با رژیم صهیونیستی بوده و می‌گوید به دنبال اجتناب از جنگ است. بر اساس کلیات منتشر شده از توافق، رژیم صهیونیستی حملات خود به سوریه را متوقف می‌کند و سوریه نیز متعهد می‌شود که هیچ گونه تجهیزات سنگین یا مکانیزم‌های نظامی را در نزدیکی مرز سرزمین‌های اشغالی مستقر نکند.
با این حال، شب گذشته «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که به عنوان بخشی از توافق، خواستار خلع سلاح جنوب غربی سوریه است.

منبع: رویترز

برچسب ها: ابومحمد الجولانی ، دونالد ترامپ ، تحریم سوریه
خبرهای مرتبط
دیدار ترامپ با جولانی
سوریه و اوکراین روابط خود را از سر گرفتند
الجولانی در سازمان ملل خواستار لغو کامل تحریم‌های سوریه شد
نتانیاهو خواستار خلع سلاح جنوب سوریه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هواپیمای نتانیاهو از بیم حکم بازداشت دادگاه لاهه حریم هوایی اروپا را دور زد
دیدار ترامپ با جولانی
حمله ارتش اسرائیل به پایتخت یمن
ناتو: در صورت لزوم هواپیما‌های روسی را هدف قرار می‌دهیم
زلنسکی از آمادگی برای کناره‌گیری پس از جنگ خبر داد
سوریه و اوکراین روابط خود را از سر گرفتند
بیش از ۱۰۰۰ دانش‌آموز در مدارس اندونزی دچار مسمومیت غذایی شدند
سارکوزی به پنج سال زندان محکوم شد
اعزام کشتی‌های نیروی دریایی ایتالیا و اسپانیا برای محافظت از ناوگان جهانی صمود
سئول: کره شمالی می‌تواند تا ۲ تن اورانیوم با غنای بالا داشته باشد
آخرین اخبار
ترامپ: آماده لغو فوری تحریم‌های ترکیه هستیم
تحریم‌های جدید روسیه، دامن امارات و چین را می‌گیرد
اسپانیا یک قرارداد ۲۰۰ میلیون یورویی دیگر با اسرائیل را لغو کرد
ترامپ وعده «اعلان مهم» درباره سوریه داد
رهبر انصارالله: حزب‌الله دژ مستحکم امت در برابر تجاوز اسرائیل است
شهادت دو نفر در پی حمله رژیم صهیونیستی به یمن
آمریکا تحریم‌هایی مرتبط با کره شمالی اعمال کرد
 سانچز: از ناوگان امدادرسانی «صمود» محافظت خواهیم کرد
فشار رویترز و آسوشیتدپرس بر اسرائیل برای قتل خبرنگاران در غزه
پوتین از راه‌اندازی اولین سامانه هسته‌ای نسل جدید در جهان خبر داد
حمله ارتش اسرائیل به پایتخت یمن
محمود عباس: جنایات اسرائیل در غزه، یکی از وحشتناک‌ترین فصل‌ها در کتاب‌های تاریخی خواهد بود
مدودف با تهدید به تسلیحات جدید به زلنسکی پاسخ داد
خاطرات جنجالی مشاور ترامپ: «آمریکا با خودش در جنگ است»
ناتو: در صورت لزوم هواپیما‌های روسی را هدف قرار می‌دهیم
بدبینی شدید شهروندان آمریکا به آینده سیاسی این کشور
انفجار خودرو در تل آویو
سارکوزی به پنج سال زندان محکوم شد
زلنسکی از آمادگی برای کناره‌گیری پس از جنگ خبر داد
هواپیمای نتانیاهو از بیم حکم بازداشت دادگاه لاهه حریم هوایی اروپا را دور زد
۱۴ کشته و ۳۳ مفقود در پی طوفان راگاسا در تایوان
اعزام کشتی‌های نیروی دریایی ایتالیا و اسپانیا برای محافظت از ناوگان جهانی صمود
حرکت تحقیرآمیز ترامپ علیه بایدن/ تصویر اتوپن به جای تصویر چهره!
محمود عباس امروز به صورت مجازی در سازمان ملل سخنرانی می‌کند
بیش از ۱۰۰۰ دانش‌آموز در مدارس اندونزی دچار مسمومیت غذایی شدند
سوریه و اوکراین روابط خود را از سر گرفتند
سئول: کره شمالی می‌تواند تا ۲ تن اورانیوم با غنای بالا داشته باشد
دیدار ترامپ با جولانی
ترامپ خواستار تحقیق در مورد «خرابکاری سه‌گانه» در سازمان ملل شد
ترامپ و اردوغان دیدار می‌کنند