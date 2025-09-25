باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که اواخر امروز «اعلان مهمی» در مورد سوریه منتشر خواهد کرد، اما توضیح بیشتری در مورد اینکه این اعلامیه چه خواهد بود، ارائه نکرد.

ترامپ در پاسخ به سوالی در مورد سوریه خطاب به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «من تحریم‌ها را لغو کردم تا به آنها اجازه نفس کشیدن بدهم، زیرا آن تحریم‌ها بسیار قوی بودند، اما فکر می‌کنم امروز باید یک اعلامیه مهم داشته باشیم.»

احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) رئیس دولت موقت سوریه روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار لغو کامل تحریم‌ها علیه سوریه شده بود.

الجولانی روز یکشنبه نیز در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌بی‌اس مجددا بر درخواست خود برای لغو تحریم‌های سوریه اصرار کرد و عدم لغو تحریم‌ها را مساوی با «همدستی در کشتار مردم سوریه» دانست.

رئیس دولت موقت سوریه در هفته‌های اخیر درگیر مذاکرات امنیتی با رژیم صهیونیستی بوده و می‌گوید به دنبال اجتناب از جنگ است. بر اساس کلیات منتشر شده از توافق، رژیم صهیونیستی حملات خود به سوریه را متوقف می‌کند و سوریه نیز متعهد می‌شود که هیچ گونه تجهیزات سنگین یا مکانیزم‌های نظامی را در نزدیکی مرز سرزمین‌های اشغالی مستقر نکند.

با این حال، شب گذشته «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که به عنوان بخشی از توافق، خواستار خلع سلاح جنوب غربی سوریه است.

منبع: رویترز