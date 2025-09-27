مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن گفت: براساس برنامه هفتم پیش بینی می‌شود که تولید تخم مرغ تا پایان سال به یک میلیون و ۴۰۰ هزارتن برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد مرادی مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن گفت: براساس برنامه ریزی تولید تخم مرغ در ۶ ماه نخست سال به رغم مشکلات متعدد اعم از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مشکلات تامین نهاده دامی و زیان تولیدکنندگان انجام شد و  با توجه به آنکه مرغداران پای کار ماندند و کار را پیش بردند و در نیمه دوم انتظار می رود که مطابق برنامه انجام شود.

به گفته وی، بنابر آمار تولید ماهانه ۱۱۵ هزارتن تخم مرغ در حال انجام است که بدلیل مازاد تولید بر تقاضا، امکان صادرات مستمر در نیمه دوم وجود دارد. البته تامین مستمر نهاده دامی مشکلاتی ایجاد کرده که امیدواریم هرچه سریع تر مرتفع شود تا دغدغه مرغداران کاهش یابد.

مرادی ادامه داد: سال گذشته در مجموع یک میلیون و ۳۵۰ هزارتن تولید داشتیم که طبق برنامه هفتم سالانه ۶ درصد افزایش تولید باید داشته باشیم و با توجه به آنکه تولید خطی است، حال باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی می افتد چراکه ۲۵ درصد تولید تخم مرغ مربوط به بخش صنعت است که امسال متوسط ۲۵ درصد تولید بخش صنعت کاهش چشمگیری داشت که همین امر منجر به خرید حمایتی و تبدیل به پودر تخم مرغ شد. هرچند پیش بینی ما این است که تولید تخم مرغ تا پایان سال از یک میلیون و ۴۰۰ هزارتن فراتر رود.

این‌مقام‌مسئول درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: اولویت تنظیم بازار داخل است و تنها صادرات ابزاری برای تنظیم بازار است  و کماکان صادرات استمرار یابد.

به گفته وی، بخشی از سوپرمارکت ها شبکه توزیع ما هستند که نسبت به سازمان میادین و فروشگاه زنجیره ای نظارت پذیر نیستند که همین امر منجر به عرضه تخم مرغ با نرخ های متفاوت در بازار شده است. اما براساس تفاهم با وزارت جهاد قیمت هرکیلو تخم مرغ ۷۹ هزارتومان است که امیدواریم ابلاغ هرچه سریع تر انجام شود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با ابلاغ نرخ مصوب جدید و احتساب سود ۲۰ درصد با نرخ هرکیلو۹۴ هزارتومان باید به مصرف کننده  عرضه شود.

 

