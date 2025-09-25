باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شرکت مایکروسافت اعلام کرد که پس از اینکه کشف کرده یک واحد اطلاعات نظامی رژیم اسرائیل از فضای ابری این شرکت برای نظارت گسترده بر فلسطینی‌ها بهره می‌گیرد، دسترسی این رژیم را به سرویس‌های ابری خود قطع کرده است.

برد اسمیت، رئیس مایکروسافت در ایمیلی به کارکنان گفت: «ما فناوری لازم برای تسهیل نظارت گسترده بر غیرنظامیان را ارائه نمی‌دهیم. ما این اصل را در همه کشور‌ها در سراسر جهان اعمال کرده‌ایم و بیش از دو دهه است که بر آن اصرار داشته‌ایم.»

به گفته رئیس مایکروسافت، پس از انتشار گزارشی از روزنامه گاردین در این خصوص، این شرکت فناوری بررسی‌های خود را آغاز کرده است.

گاردین پیش از این گفته بود که یک آژانس نظارت نظامی رژیم اسرائیل از قابلیت «مایکروسافت آژور» استفاده می‌کند تا حجم زیادی از تماس‌های تلفن همراه فلسطینی‌ها در کرانه باختری و غزه را ضبط کند.

شایان ذکر است که مایکروسافت آژور یک پلتفرم ابری است که امکانات میزبانی، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها را از طریق اینترنت فراهم می‌کند.

گفته شده تصمیم مایکروسافت پس از افزایش فشار از سوی کارمندان و سرمایه‌گذارانی که نگران رابطه این شرکت با رژیم اسرائیل هستند، اتخاذ شده است.

منبع: الجزیره