باشگاه خبرنگاران جوان _ مجتبی میرحسینی شامگاه پنجشنبه در مراسم معنوی مهمانی لاله‌ها در زاهدان با تأکید بر اینکه شهیدان، جانبازان و آزادگان در مکتب مسجد و مدرسه پرورش یافته‌اند، اظهار کرد: اگر نقش تربیتی مسجد در کنار مدرسه تقویت شود نسلی مؤمن، ایثارگر و مدافع ارزش‌های اسلامی تربیت خواهد شد.

وی خودسازی در کنار جامعه‌سازی را از پیام‌های مهم شهدا دانست و خاطرنشان کرد: امام زمان (عج) دین‌یار می‌خواهد، کسانی که در جامعه حضور مؤثر داشته باشند و برای یاری دین خدا قیام کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان تصریح کرد: فرهنگ دفاع مقدس چراغ راه ملت ایران است و با زنده نگه داشتن یاد شهدا می‌توان آینده‌ای روشن و تمدنی نوین اسلامی ساخت.

وی با ذکر خاطره‌ای از بصیرت یک دانش‌آموز ابتدایی، نقش نسل نوجوان در ترویج ارزش‌های دینی را مورد توجه قرار داد و گفت: از یک دانش‌آموز کلاس اول تا یک استاد دانشگاه می‌توانند دین‌یار باشند، اگر فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه نهادینه شود.

منبع اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان