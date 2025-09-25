مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان گفت: پیشرفت علمی، فرهنگی و اقتصادی کشور در گرو وفاداری به آرمان‌های شهدا و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب است.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ مجتبی میرحسینی شامگاه پنجشنبه در مراسم معنوی مهمانی لاله‌ها در زاهدان با تأکید بر اینکه شهیدان، جانبازان و آزادگان در مکتب مسجد و مدرسه پرورش یافته‌اند، اظهار کرد: اگر نقش تربیتی مسجد در کنار مدرسه تقویت شود نسلی مؤمن، ایثارگر و مدافع ارزش‌های اسلامی تربیت خواهد شد.

وی خودسازی در کنار جامعه‌سازی را از پیام‌های مهم شهدا دانست و خاطرنشان کرد: امام زمان (عج) دین‌یار می‌خواهد، کسانی که در جامعه حضور مؤثر داشته باشند و برای یاری دین خدا قیام کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان تصریح کرد: فرهنگ دفاع مقدس چراغ راه ملت ایران است و با زنده نگه داشتن یاد شهدا می‌توان آینده‌ای روشن و تمدنی نوین اسلامی ساخت.

وی با ذکر خاطره‌ای از بصیرت یک دانش‌آموز ابتدایی، نقش نسل نوجوان در ترویج ارزش‌های دینی را مورد توجه قرار داد و گفت: از یک دانش‌آموز کلاس اول تا یک استاد دانشگاه می‌توانند دین‌یار باشند، اگر فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه نهادینه شود.

منبع اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: بنیاد شهید ، مراسم معنوی
خبرهای مرتبط
اعتکاف ماه مبارک رمضان در قم
استغاثه مردم آذربایجان شرقی در سومین شب قدر
نماز پر شور طلب باران در همدان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شتاب چشمگیر در ساخت بزرگراه زاهدان-چابهار
تفتان قطب آینده طلای ایران
۸۷۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن به بانک‌های عامل سیستان و بلوچستان معرفی شدند
تولید انرژی پاک اولویت شستا در سیستان و بلوچستان است
پیشرفت کشور در گرو حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های شهیدان است
تحویل ۱۲۵۰ سمعک به افراد کم‌شنوا در سیستان و بلوچستان
تحول در توسعه خدمات راهداری نیکشهر؛ کلنگ زنی پل بزرگ جسیس و افتتاح راهدارخانه‌های بنت و آهوران
آخرین اخبار
تحویل ۱۲۵۰ سمعک به افراد کم‌شنوا در سیستان و بلوچستان
پیشرفت کشور در گرو حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های شهیدان است
تفتان قطب آینده طلای ایران
تولید انرژی پاک اولویت شستا در سیستان و بلوچستان است
۸۷۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن به بانک‌های عامل سیستان و بلوچستان معرفی شدند
شتاب چشمگیر در ساخت بزرگراه زاهدان-چابهار
تحول در توسعه خدمات راهداری نیکشهر؛ کلنگ زنی پل بزرگ جسیس و افتتاح راهدارخانه‌های بنت و آهوران