سرمربی فجر سپاسی گفت: تیم ما هم حمله بلد است و هم دفاع؛ من با توجه به موقعیت‌ها بازی می‌کنم.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیروز قربانی، سرمربی تیم فوتبال فجرشهید سپاسی شیراز در نشست خبری پس از بازی با تراکتور گفت: جو فوق العاده‌ای بود. بعد از سال‌ها در تبریز از این جو لذت بردم. خدا را شکر ما این جو را در شیراز هم داریم. از همه کسانی که اجازه دادند بانوان به ورزشگاه بیایند تشکر می‌کنم. تماشاگران تراکتور احتمالا از ما به خاطر نتیجه ناراحت باشند.

او ادامه داد: روند کلی بازی برای من رضایت بخش بود. طبیعتاً بالا و پایین زیادی داشتیم. هم نقاط قوت داشتیم و هم اشتباه، اما از روند بازی راضی هستم.

قربانی بیان کرد: فوتبال سبک‌های مختلفی دارد. تراکتور سبکی دارد که ما با همان سبک بازی می‌کنیم. تیم‌مان را با احترام به تراکتور، مطابق با سبک بازی قهرمان ایران چیدم. از کنار‌ها خیلی حمله کردند، اما با احترام به این تیم اجازه ندادیم به ساختار دفاعی ما نفوذ کنند.

سرمربی فجر خاطرنشان کرد: در فوتبال اروپا می‌گویند هنر دفاع کردن؛ تیم ما هم حمله بلد است و هم دفاع؛ من با توجه به موقعیت‌ها بازی می‌کنم. با سفارش این و آن مربی نشدم. زحمت کشیدم و حتی بزرگ شدن بچه‌ام را هم ندیدم. مقابل بهترین تیم ایران بازی کردیم و از تلاش بچه‌ها راضی هستم.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، تراکتور تبریز ، فجر شهید سپاسی شیراز ، پیروز قربانی
