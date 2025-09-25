باشگاه خبرنگاران جوان _ امینالله هاشمزهی اظهار کرد: این اقدام در کنار ارائه خدمات شنواییسنجی، مشاورههای تخصصی، گفتاردرمانی و آموزشهای توانبخشی، نقش مؤثری در بازگشت افراد کمشنوا به زندگی عادی ایفا کرده است.
وی با اشاره به گستره خدمات بهزیستی در حوزه شنوایی افزود: این سازمان علاوه بر تأمین سمعک، هزینههای مربوط به ارزیابیهای شنوایی، تجویز و تنظیم تخصصی سمعک و در صورت نیاز تعمیر و تعویض آن را نیز پوشش میدهد تا افراد دارای کمشنوایی با کمترین دغدغه بتوانند از خدمات توانبخشی استفاده کنند.
معاون امور توانبخشی ادارهکل بهزیستی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بهزیستی برنامههای غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان را در سطح استان بهصورت مستمر اجرا میکند تا موارد کمشنوایی در سنین پایین شناسایی و مداخلههای درمانی و توانبخشی در زمان طلایی رشد انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت ارتباطات اجتماعی و نقش شنوایی در کیفیت زندگی، این سازمان تلاش دارد با استفاده از ظرفیتهای دولتی و مشارکت خیران و مؤسسات همکار، خدمات شنوایی را هر سال گستردهتر و برای گروههای بیشتری از جامعه هدف ارائه دهد.
هاشمزهی گفت: یکی از مهمترین خدمات حمایتی بهزیستی در حوزه شنوایی، تأمین و تحویل سمعک به افراد کمشنوا و ناشنواست که با هدف افزایش کیفیت زندگی، تقویت ارتباطات اجتماعی و پیشگیری از مشکلات ثانویه ناشی از کمشنوایی انجام میشود.
منبع سازمان بهزیستی سیستان وبلوچستان