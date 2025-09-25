باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست بخشداران و دهیاران لرستان با حضور دکتر علی قربانی، معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، اعلام شد اعتبارات ملی اختصاصیافته به دهیاریهای استان در سال گذشته هشت برابر اعتبارات استانی بوده و در نیمه نخست امسال نیز این اعتبارات دو برابر مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
دکتر قربانی در این نشست با اشاره به نگاه ویژه دولت به توسعه روستاها گفت: «اعتبارات ملی تخصیصیافته به لرستان در سال گذشته هشت برابر اعتبارات استانی بود و در ششماهه نخست امسال نیز این رقم دو برابر مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته که در سطح کشور کمنظیر است.»
تأمین ماشینآلات خدماتی و ایمنی روستاها
وی افزود: «امسال بیش از ۵۰ دستگاه ماشینآلات حمل زباله برای لرستان خریداری و تحویل خواهد شد. همچنین برای تمام روستاهایی که شرایط لازم دارند، کمک بلاعوض تا سقف دو و نیم میلیارد تومان در نظر گرفته شده تا بتوانند ماشینآلات نیمهمکانیزه حمل زباله تهیه کنند.»
قربانی همچنین خاطرنشان کرد: «بخشهای فاقد ماشینآلات آتشنشانی نیز تا سقف پنج میلیارد تومان اعتبار برای خرید این تجهیزات دریافت خواهند کرد.»
معاون امور دهیاریها ادامه داد: «دهیاریهایی که از سال گذشته مجوز تأسیس دریافت کردهاند، تا پایان امسال علاوه بر سهم اعتباری خود، هر کدام ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار ویژه دریافت خواهند کرد.»
توجه به روستاهای گردشگری
قربانی در بازدید از روستای گردشگری بیشه، این منطقه را «منحصربهفرد» توصیف کرد و گفت: بیشه ترکیبی از سنت و مدرنیته است و سال گذشته میزبان بیش از نیم میلیون گردشگر بود. این روستا نیازمند حمایت بیشتر است و از محل اعتبارات سازمان کمکهای ویژهای برای توسعه زیرساختهای گردشگری آن اختصاص خواهد یافت.
نشست بخشداران و دهیاران لرستان با حضور دکتر علی قربانی معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مدیرکل دفتر برنامهریزی سازمان دهیاریها، مهندس مجیدی معاون عمرانی استاندار لرستان آذربختی مدیرکل اداری مالی استانداری و عطایی مدیرکل امور روستایی استانداری برگزار شد. مصوبات این جلسه نویدبخش تحولات جدی در حوزه خدماترسانی، مدیریت پسماند، ایمنی و گردشگری روستاهای لرستان است.
منبع: ادارهکل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری لرستان