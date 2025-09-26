فلاحی گفت: با استفاده از فناوری‌های روز و مدل سازی اطلاعات ساختمان شاهد افزایش بهره‌وری ۲۰ درصدی هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمد حسن فلاحی  مدیرعامل شرکت  عمران اظهار داشت: در اجرای بیانیه گام دوم انقلاب هم توانسته ایم با استفاده از ظرفیت جوانان مستعد و بهره‌گیری از فناوری‌های روز مانند مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، ماشین‌آلات هوشمند حفاری (TBM) و سیستم‌های نوین مدیریت پروژه، زمان تحویل پروژه‌ها را تا ۱۵ درصد کاهش و بهره‌وری را تا ۲۰ درصد افزایش داده ایم.

وی افزود: تجربه سال‌ها اجرای پروژه‌های کلان ، ما را به این باور رسانده که ظرفیت مهندسی کشور باید فراتر از مرزها برود. امروز ما توان ارائه صدورخدمات فنی - مهندسی به کشورهای همسایه و منطقه را داریم و این همان ترجمان عَمَلی «انتخاب ملی» است؛ یعنی تبدیل توان داخلی به برند جهانی . 

 فلاحی همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه سرمایه انسانی گفت: ما سالانه بیش از ۵۰ دوره ارتقای آموزشی برگزار می‌کنیم و افزود : همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: امروز منافع ملی ما و افق روشن آینده‌مان وابسته به امید و ایمان است. ما یقین داریم موفقیت در ساختن ایران فردا، حاصل هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نخبگان است. آینده‌ای روشن در انتظار ماست؛ آینده‌ای که در آن عزت و اعتماد به ‌نفس ملی شکوفا می‌شود. 

 

