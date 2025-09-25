نخست‌وزیر عراق، از دستیابی به یک توافق «تاریخی» برای صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق خط لوله فدرال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق، امروز پنجشنبه، از دستیابی به توافقی که آن را «تاریخی» خواند، برای صادرات نفت میادین اقلیم کردستان از طریق خط لوله عراق و ترکیه خبر داد.

السودانی در پستی در پلتفرم «ایکس» (توییتر سابق) گفت که وزارت نفت فدرال، نفت تولیدشده از میادین کردستان را تحویل گرفته و از طریق خط لوله صادر خواهد کرد.

او افزود که این توافق، توزیع عادلانه ثروت، تنوع بخشیدن به کانال‌های صادرات و تشویق سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کند و یک دستاورد است که کشور ۱۸ سال منتظر آن بود.

در طول سال‌های گذشته، فرآیند صادرات نفت اقلیم کردستان به دلیل مدیریت منابع و درآمد‌های آن، شاهد تنش‌هایی بین دولت فدرال و اقلیم بوده که منجر به توقف پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تأخیر در توزیع عادلانه درآمد‌ها شده بود.

شب گذشته یک مقام مسئول در دولت اقلیم کردستان عراق در شهر اربیل از توافق بر سر حل اغلب مسائل سخت پرونده صادرات نفت اقلیم خبر داد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: نخست وزیر عراق ، نفت عراق
