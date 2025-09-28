مدیرکل مبارزه با آفت عمومی حفظ نباتات گفت: بنابر آمار سال زراعی ۱۴۰۴_۱۴۰۳، مجموع سن زدگی گندم به ۷۰ هزارتن رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سعید معین مدیرکل مبارزه با آفت عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: بنابر آمار سال زراعی گذشته مجموع سطح مبارزه علیه آفت سن گندم در مزارع ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارهکتار بود، درحالیکه سال ماقبل آن ۳ میلیون و ۱۷۰ هزارهکتاربود.

به گفته وی، طبق آمار اعلامی مجموع سن زدگی گندم ۷۰ هزارتن بوده که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. هرچند با توجه به شرایط اقلیمی پیش بینی می شد که بالای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتن سن زدگی داشته باشیم.

معین ادامه داد: براساس پیش بینی سازمان هواشناسی جهانی پاییز و زمستان بسیار کم بارش خواهیم داشت که بدین ترتیب خشکسالی ادامه دارد. از این رو حفظ محصول در ابعاد مختلف بسیار دشوار است.

مدیرکل مبارزه با آفت عمومی و همگانی حفظ نباتات با بیان اینکه سال پیش رو از لحاظ کنترل و کاهش خسارت آفت سن گندم ناشی از شرایط اقلیمی سخت خواهد بود، گفت: براساس پیش بینی هواشناسی، بارش های پاییز کمتر از نرمال بالای ۲۰ درصد است که براین اساس پاییز خشک و زمستان کم بارش پیش روست که در نهایت سطح کشت دیم محصولات و عملکرد در واحد سطح کاهش می یابد.

 

برچسب ها: آفت سن گندم ، مزارع گندم
خبرهای مرتبط
کاهش ۴۰ درصدی مبارزه علیه آفت سن گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل
سطح مبارزه علیه آفت سن گندم به ۷ هزارهکتار رسید
شیوع آفت سن گندم با گرم شدن هوا افزایش می‌یابد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فروش ۱۱ محصول ایران‌خودرو بدون حساب وکالتی از امروز
واریز سود سهام عدالت تا روز جمعه قطعی است/ منافع سود سهام عدالت نیز محاسبه شده است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ مهرماه ۱۴۰۴
سود سهام عدالت برای چه کسانی واریز نخواهد شد؟
سود سهام عدالت چه میزان خواهد بود؟+ فیلم
رئیس بانک مرکزی: دلار ۷۰ هزار تومانی را تثبیت می‌کنیم
ماجرای واردات گوشت‌های آلوده چیست؟
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۶ مهر ماه
واریز ۵۰ همت سود به حساب دارندگان سهام عدالت در پایان هفته
حراج سکه طلا چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود
آخرین اخبار
سن زدگی گندم به ۷۰ هزارتن رسید
کاهش تأثیرات اسنپ بک را در گذشته با استفاده از تدابیر هوشمندانه
رتبه‌سنجی ارائه خدمات بانکی مبتنی بر سوابق مالیاتی/ رتبه مودیان بدحساب کاهش می‌یابد
وزیر نیرو: ابر‌ها را در آبان و آذر بارور می‌کنیم
اجازه تامین مواد اولیه و تجهیزات از سوی بانک مرکزی داده نمی شود
توافقات جدید ایران و اتحادیه اوراسیا جهت تسهیل تجارت
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۶ مهر ماه
تهیه کالا برگ در جهت حمایت از مردم در مقابل اسنپ بک
افتتاح ۷۵ هزار واحد مسکن حمایتی در دهه فجر/ استفاده از منابع صندوق ملی مسکن در تکمیل مسکن کم‌درآمد‌ها
جابه جایی ۴۰ درصدی سگ‌ها در مناطق شهری ایمنی را کاهش می‌دهد
امکان ورود واگن‌های ایرانی به کشور‌های CIS فراهم شد/ سرمایه گذاری ۸۰ همتی بخش خصوصی در حوزه ریلی
۵ شرکت آزاد راهی به سیستم عوارض الکترونیکی متصل نشده‌اند/برداشت عوارض آزاد راه‌ها از حساب بانکی الزامی نیست
سود سهام عدالت چه میزان خواهد بود؟+ فیلم
جزئیات مصوبه جدید بانک مرکزی در خصوص رمز پول‌های پایه اعلام شد+ فیلم
رشد ۴۷ درصدی واریزی مالیات بر ارزش‌افزوده شهرداری‌ها
شرکت‌های هواپیمایی رتبه‌بندی می‌شوند
رئیس بانک مرکزی: دلار ۷۰ هزار تومانی را تثبیت می‌کنیم
نرخ ارز بیشترین چالش بخش خصوصی با بانک مرکزی است
پایداری تولید در طرح جهش دیمزار‌ها دنبال می‌شود
کاهش ۵۰ برابری هزینه‌های انسانی با واکسیناسیون جمعیت حیوانی
حراج سکه طلا چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود
تدوین استراتژی کشور از طریق سازمان مدیریت صنعتی
رشد بیش از ۶۱ هزار واحدی شاخص کل بورس
آمادگی بخش خصوصی برای انجام تنظیم مراودات بین المللی کشور
فرصت دوباره ثبت‌نام به جاماندگان دریافت سود سهام عدالت تا ظهر روز سه‌شنبه
بخشنامه اجرایی پرداخت الکترونیکی عوارض تردد در آزادراه‌های کشور به شبکه بانکی ابلاغ شد
فراخوان “جشنواره ملی نوآوری‌های انرژی” منتشر شد
حوضه دریای خزر پرباران‌ترین حوضه درجه ۱ کشور در هفته اول مهرماه
کشف ۳۰۲ دستگاه گوشی هوشمند سرقتی توسط مأموران گمرک در حین خروج از کشور
ماجرای واردات گوشت‌های آلوده چیست؟