مدیرکل مبارزه با آفت عمومی حفظ نباتات گفت: بنابر آمار سال زراعی ۱۴۰۴_۱۴۰۳، مجموع سن زدگی گندم به ۷۰ هزارتن رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سعید معین مدیرکل مبارزه با آفت عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: بنابر آمار سال زراعی گذشته مجموع سطح مبارزه علیه آفت سن گندم در مزارع ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارهکتار بود، درحالیکه سال ماقبل آن ۳ میلیون و ۱۷۰ هزارهکتاربود.

به گفته وی، طبق آمار اعلامی مجموع سن زدگی گندم ۷۰ هزارتن بوده که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. هرچند با توجه به شرایط اقلیمی پیش بینی می شد که بالای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتن سن زدگی داشته باشیم.

معین ادامه داد: براساس پیش بینی سازمان هواشناسی جهانی پاییز و زمستان بسیار کم بارش خواهیم داشت که بدین ترتیب خشکسالی ادامه دارد. از این رو حفظ محصول در ابعاد مختلف بسیار دشوار است.

مدیرکل مبارزه با آفت عمومی و همگانی حفظ نباتات با بیان اینکه سال پیش رو از لحاظ کنترل و کاهش خسارت آفت سن گندم ناشی از شرایط اقلیمی سخت خواهد بود، گفت: براساس پیش بینی هواشناسی، بارش های پاییز کمتر از نرمال بالای ۲۰ درصد است که براین اساس پاییز خشک و زمستان کم بارش پیش روست که در نهایت سطح کشت دیم محصولات و عملکرد در واحد سطح کاهش می یابد.