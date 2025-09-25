سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی گفت: دوست داشتیم بازی برابر پرسپولیس را پیروز شویم، اما تک امتیاز هم بد نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مازیار زارع، سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی  پس از تساوی بدون گل تیمش  مقابل پرسپولیس در نشست خبری اظهار کرد: ما کاملاً برنامه‌ریزی کرده بودیم که نیمه اول بازی با پرسپولیس را پشت سر بگذاریم و در نیمه دوم بازی بهتری شد. به بازیکنان  گفته بودم که هرچه از بازی بگذرد فضای بیشتری پیدا می‌کنیم و می‌توانیم موقعیت ایجاد کنیم و فکر می‌کنم به آن چیزی که می‌خواستیم رسیدیم. موقعیت‌های خوبی داشتیم که استفاده نکردیم، پرسپولیس هم چند موقعیت داشت و بازی بدی نشد. نتیجه خیلی برای ما بد نیست و خیلی خوشحال هستم زمانی که بازیکنان آکادمی ما به زمین رفتند، روندمان بهتر شد.

او در واکنش به برگزار نشدن بازی ۲ تیم مطرح کشورمان در ورزشگاه آزادی بیان کرد: مطمئناً بازی در ورزشگاه آزادی برای هر ۲ تیم بهتر بود. جوانان ما هم خیلی‌های‌شان دوست داشتند در ورزشگاه آزادی بازی کنند و شاید حتی خیلی از آنها ورزشگاه آزادی را ندیده‌اند. درباره شرایط ورزشگاه شهر قدس هم باید بگویم که چمن کیفیت خوبی داشت، اما  رختکن‌ها خیلی وضعیت خوبی نداشت. امیدوارم زودتر ورزشگاه آزادی آماده شود تا پرسپولیس و استقلال هم که دوست دارند آنجا بازی کنند، بروند در آزادی بازی کنند. فکر می‌کنم زورشان هم آنجا بیشتر است.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی درباره حضور هواداران این تیم در ورزشگاه شهر قدس و حمایت‌شان از ملوان تصریح کرد: ببینید تشویق هواداران ما از دقیقه یک خوب بود. هواداران ما در این باره برنامه‌ریزی دارند و اگر دقت کرده باشید از دقیقه ۶۰ به بعد تشویق‌های آنها بیشتر شد و توانستند ما را به جلو هُل دهند. برای ما که در شهر انزلی زندگی می‌کنیم خیلی حمایت‌مان می‌کنند و هر جای ایران که بازی می‌کنیم همراه‌مان هستند. ما امروز دوست داشتیم ببریم، اما  تک امتیاز هم بد نیست.

زارع راجع به تعویض‌هایش در بازی برابر پرسپولیس که اکثراً بازیکنان جوان را به میدان فرستاد، خاطر نشان کرد: من سعی می‌کنم هر سال ۲ یا ۳ بازیکن را از آکادمی را به تیم اضافه کنم و به آنها میدان بدهم. بیشتر از این باشد تیم تحت فشار قرار می‌گیرد. من گله دارم از اینکه بازیکن جوان را بازی می‌دهیم و باشگاه هم حمایت می‌کند، اما  خود آن بازیکن خیلی علاقه ندارد و بعد از یک سال بازی کردن، اصرار دارد که در یک تیم دیگر بازی کند و حتی ذخیره باشد، اما  در ملوان نماند! این اتفاق برای ما جای سؤال است. ما زمانی که بازی می‌کردیم اگر پیشنهاد هم داشتیم به سختی می‌رفتیم، اما الان خیلی زود بازیکنان می‌روند. امیدوارم بازیکنان جوان ما قدردان باشند. در عین حال وظیفه ماست که به آنها میدان بدهیم.

او در واکنش به این موضوع که علیپور و بیفوما در چند صحنه با همکاری هم می‌توانستند به گل برسند و آیا آنالیزی از نحوه بازی پرسپولیس در خط حمله داشته‌اند یا خیر، تصریح کرد: مطمئناً آنالیز داشتیم. کیفیت این بازیکنان خیلی بالاست، فوتبالیست‌های خوبی هستند و آنها را آنالیز کرده بودیم. علیپور فوروارد بسیار خوبی است. در نیمه دوم شرایط بهتری در دفاع داشتیم و خیلی موقعیت ندادیم. از طرف دیگر ما نیز موقعیت داشتیم.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی درباره شرایط این روز‌های پرسپولیس هم گفت: پرسپولیس همیشه پرسپولیس است و تیمی است که جلوی آن بازی کردن سخت است. مطمئناً وحید هاشمیان نیاز به زمان بیشتری دارد تا تفکراتش را در تیم پیاده کند. با ۵، / ۶ هفته هیچ مربی نمی‌تواند نتیجه بگیرد. با شناختی که از او دارم می‌دانم که هم تفکرات خوبی دارد و هم اینکه دارای اخلاق خوبی است. امیدوارم با درایت او شرایط پرسپولیس خوب باشد. امیدوارم وضعیت تیم ما هم خوب باشد و امتیازات بیشتری بگیریم.

زارع در پاسخ به این سؤال که «چه اتفاقی افتاد که ملوان نسبت به بازی با گل‌گهر عملکرد بهتری داشت و بازی منسجم‌تری مقابل پرسپولیس انجام داد؟»، خاطرنشان کرد: ما در بازی با گل‌گهر هم اشتباهات فردی داشتیم و گل خوردیم و مقصر این اتفاقات من هستم. در آن بازی مستحق باخت نبودیم و شاید در بدترین حالت باید مساوی می‌کردیم. در آن مسابقه انگیزه گل‌گهر خیلی زیاد بود تا شکست‌شان در جام حذفی سال گذشته را جبران کنند.   ما هفته گذشته در روز بدمان می‌توانستیم مقابل گل‌گهر بازنده نباشیم.

او  در پایان راجع به کسب اولین امتیاز به‌عنوان مربی مقابل پرسپولیس گفت: هرچه شما می‌گویید درست است.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال ملوان بندرانزلی ، لیگ برتر فوتبال
