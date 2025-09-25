باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - وحید هاشمیان، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل ملوان بندر انزلی در هقته پنجم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: خودمان را آماده کرده بودیم برای یک بازی هجومی، محکم و قلدر که به تیم حریف هم هیچ موقعیتی ندهیم. خوشبختانه در ایجاد فرصت گل به نظرم خیلی خوب عمل و فرصتهای خوبی ایجاد کردیم. طبیعی است تیمهایی که مقابل ما قرار میگیرند انگیزه زیادی دارند و قصدشان در وهله اول گل نخوردن است و بعد استفاده از ضدحملات. به همین دلیل وقتی از فرصتهایی که به سختی به وجود میآوریم استفاده نکنیم، هر چه به زمان انتهای بازی نزدیک شویم کار سختتر میشود. میخواهم از حامیان پرسپولیس و هواداران بابت حمایت امروز تشکر کنم. امیدوارم با تلاش و دقت بیشتر در بازیهای آینده بتوانیم دل هواداران محترم که به حق انتظار پیروزی دارند، را شاد کنیم.
او راجع به اعتراض مجدد هواداران پرسپولیس به نوع بازی این تیم و ناراحتی آنها خاطر نشان کرد: هواداران ما سرمایه باشگاه هستند. ما هم تمام تلاشمان را میکنیم که آنها را شاد کنیم. نمیتوانم بگویم بازیکنان کمکاری کنند، همه بازیکنان تلاششان را انجام دادند. من هنور آمار بازی را ندیدم، اما ما فقط در نیمه اول موقعیت نداشتیم، در نیمه دوم هم یک ضدحمله عالی انجام دادیم، با عالیشاه، علیپور و بیفوما. ما باید مرحله آخر را بهتر کنیم و بتوانیم بازی مالکانه را منجر به گلزنی کنیم. طبیعی است وقتی مالکیت توپ دارید شاید حریف هم برنامه داشته باشد و بازی را به دست بگیرد، اما بیشتر زمان بازی کنترل دست ما بود.
سرمربی تیم پرسپولیس درباره تساویهای پُرتعداد تیمش در ابتدای لیگ گفت: روند پیشرفت ما خوب است و شانس گلزنی به وجود میآوریم. بعضی وقتها موقعیت به وجود نمیآورید که باید بررسی کنید. با اینکه تیمهای مقابل ما بازی بستهای انجام میدهند، ما در موقعیتسازی خوب عمل میکنیم، اما باید تلاش کنیم در بازیهای بعد علاوه بر موقعیت به دست آوردن، از آنها استفاده کنیم. بعضی وقتها هم مصدومیتهای دقیقه آخر تمرکز ما را بههم میزند، اما برای بازی بعد ۲ روز به بچهها استراحت دادیم تا با روحیه خوب تمرین را شروع کنیم و قبل از فیفادی با یک پیروزی به صدر جدول برویم. طبیعتاً درست میگویید، ما در حال از دست دادن امتیازات هستیم. من باز هم میگویم، استادیوم آزادی خانه ماست و از مسئولان خواهش میکنم این امکانات را فراهم کنند تا ما از این میزبانی خانگی به خوبی استفاده کنیم.
او درباره این سوال که در آلمان خیلی از تیمها زمانی که بازی گره میخورد، به شوتزنی رو میآورند، آیا چنین دستوری به بازیکنان دادهاید؟ گفت: بله اگر دقت کنید سه گلی که ما زدیم از پشت محوطه جریمه زده شده است. مارکو باکیچ هم این کار را انجام داده است. درست میگویید، اما هر سه گل ما از بیرون محوطه بوده است، یعنی ما شوتزنی را انجام دادیم. چندین فرصت دیگر هم داشتیم، اما این نباید مختص به ۲، ۳ بازیکن باشد. ما همیشه تمرین شوتزنی هم انجام میدهیم. ما باید بتوانیم از این مزیت هم استفاده کنیم.
او در پاسخ به این پرسش که آیا جلسهای بین او و رضا درویش درباره مشکلات تیم برگزار میشود، تصریح کرد: بله، ما با آقای درویش به طور مرتب تماس داریم. حتی دیشب هم صحبت کردیم. آنها از ما توقع دارند و من بهعنوان مسئول کادر فنی و سرمربی پاسخگو هستم، با این حال ما را تحت فشار نمیگذارند که آنالیزمان کنند. اینکه درباره نتایج ما باید پاسخگو باشیم، جای خود دارد، اما اینکه در مورد نوع بازی و سبک بازی صحبت کنند، نه تا به حال هیچ کدام از مدیران چنین کاری انجام ندادهاند. ما یک روندی را طی میکنیم و بازی خوبی را انجام میدهیم. در دفاع تیم پرسپولیس قوی شده است. در بخش هجومی هم موقعیت ایجاد میکنیم، اما باید گل بزنیم. در سه چهار بازی که مساوی شده است، اگر دقت کنید ما شانس گلزنی خوبی ایجاد کردیم. امیدوارم در بازی بعد نتیجه بگیریم. هواداران ما به حق این را میخواهند و ما باید انجام دهیم.
هاشمیان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در فوتبال ایران هواداران در هفته چهارم، پنجم یا ششم خواستار تغییر کادر فنی میشوند و این موضوع در سپاهان، استقلال و پرسپولیس دیده میشود و آیا این موضوع از دیدگاه او منطقی است، گفت: باز هم میگویم طرفداران همه تیمهای بزرگ دنیا دوست دارند تیمشان هجومی بازی کند و نتیجه بگیرد. این هم مختص ایران نیست و همه جا هست. اول فصل در لیگ ایران فلسفه دفاع کردن و گل نخوردن خیلی راحتتر از درست کردن یک فلسفه است. ما هیچوقت زیر توپ نمیزنیم، مگر اینکه شرایطی خاص به وجود بیاید. از اول بازی تا آخر بازی بدون حاشیه عمل میکنیم و به بازیکنان اجازه نمیدهیم خودشان را به زمین بزنند و وقت تلف کنند. از روزی که من آمدم هدفم ارتقای کیفیت بازی پرسپولیس بوده است.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: ما پله به پله هم جلو میرویم، اما در تیمهای بزرگ مثل پرسپولیس باید ارتقا کیفیت با نتیجهگیری همراه باشد تا هواداران آرامش داشته باشند. ما این کار را انجام میدهیم و امیدوارم بهزودی به جز اینکه کار دفاعی ما خوب شده است، در نتیجهگیری هم موفق عمل کنیم. الان در لیگ ایران اگر نگاه کنید تیمهای پایین جدول از تیمهای بزرگ امتیاز میگیرند، اما باید فکر کنیم که فوتبال ما در آینده با این روشی که بازی میکنیم و آموزشی که میدهیم، چه خواهد شد. وقتی کشورهای همسایه ما مربیان بزرگ میآورند باید به این فکر کنیم که فوتبال زیبا هم انجام دهیم.
او خاطر نشان کرد: نتیجهگیری مهم است، اما باید فوتبال را زیبا انجام دهیم. در فوتبالی که گل نباشد هواداران به سختی استادیوم را ترک میکنند. من و همکارانم تمام تلاشمان را میکنیم که کیفیت بازیکنان را بالا ببریم. اعتقاد دارم در بازیهای قبل مثل دیدار برابر فولاد شانسهای خوبی داشتیم و اگر از آنها استفاده میکردیم جایگاه دیگری داشتیم و الان همه از پیشرفت پرسپولیس صحبت میکردند. وقتی توپها به گل نمیرود و همه چیز با نتیجه مقایسه میشود طبیعتاً این حرفها پیش میآید.
هاشمیان ادامه داد: همه مربیان دوست دارند تا آخرین روز سر کار خود بمانند. من هم امیدوار هستم. هواداران و حامیان ما کمی صبر داشته باشند. روزهای خوبی میآید. ما اوریه، شکاری و کنعانی و به طور کلی تیم قدرتمندی داریم. تماشاگران امیدوارم صبور باشند. ما باید از این شانس استفاده کنیم. الان ۲۵ بازی دیگر داریم، اما نباید دیگر در خانه امتیاز از دست بدهیم. باز هم خواهش میکنم؛ بازی ما باید به استادیوم آزادی برگردد و بتوانیم از امتیاز بازی خانگی استفاده کنیم. من مربی نیستم که بهانه بگیرم، اما چمن زمین تختی را خودتان دیدید. خودشان هم گفتند که همه چیز ما خوب است، به جز چمن! وقتی چمن نداریم چرا فوتبال بازی میکنیم؟! امیدوارم به ما زمان داده شود تا توانایی تیممان و لیاقت بازیکنان نشان داده شود.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به سؤالی در مورد بحث روحی و روانی تیمش و تزریق این روحیه به بازیکنان تصریح کرد: تمام همکاران من همه تلاش خودشان را میکنند. تعویضهای ما همیشه منطقی بوده و جواب داده است. ما نیمه دوم امروز هم بازی خوبی انجام دادیم. ما در رختکن و بیرون زمین با شلوغ کردن کار نمیکنیم؛ همیشه سعی میکنیم با کار فنی و تاکتیکی کار خاصمان را انجام میدهیم. شما یک تیم را میتوانید در ایران به من نشان بدهید که با هیجان دادن و شلوغ کردن کاری انجام داده باشد؟ خیلی از تیمها این کار را میکنند، اما ما این کار را انجام نمیدهیم. ما در نیمه دوم ۲ شانس خوب داشتیم. اگر ما نیمه دوم یک بازی ضعیف و آشفته انجام میدادیم من حرف شما را قبول داشتم، اما تیم ما تا زمان سوت کار خودش را انجام میدهد و سازمان تیممان بههم نمیخورد. اگر از فرصتها استفاده کرده بودیم الان جای دیگر جدول بودیم. من بهعنوان سرمربی تیم همیشه مسئول و پاسخگوی نتایج هستم. سعی میکنیم در بازیهای بعد امتیازات از دست رفته را جبران کنیم.