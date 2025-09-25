باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - عیسی آل کثیر، مهاجم تیم فوتبال ملوان بندر انزلی پس از تساوی برابر پرسپولیس اظهار کرد: هدفمان کسب امتیاز بود که به دست آوردیم. در مورد حاشیه‌ها نپرسید. من در مورد شعار هواداران پرسپولیس چیزی نشنیدم. لطفا در مورد تیم فعلی‌ام سوال بپرسید.

او افزود: اینجا تیم جوان داریم و همه فعل خواستن برای کار کردن دارند. به هم کمک می‌کنیم که ملوان سربلند شود.

او درباره قراردادش با استقلال عنوان کرد: فکر کنم حاشیه را دوست دارید، لطفا در مورد تیم الان من سوال بپرسید. مهم‌تر از هر چیزی تلاش دسته جمعی تیم است. مصدومیتم را باید فردا بررسی کنم.

آل کثیر در رابطه با اینکه به سمت نیمکت پرسپولیس رفت، تصریح کرد: تیم سابقم بود و باید ادای احترام می‌کردم. شادی‌های گل در لحظه است و من هیچ وقت خارج از زمین برای کسی کری نخواندم.

او درباره اینکه چرا به استقلال رفته، تصریح کرد: به طور کلی سوال حاشیه می‌پرسید و سوال ساده بلد نیستید. بعدا در مورد مسائلم حرف می‌زنم.

مهاجم ملوان در مورد خسرو حیدری و تماس برای عدم حضور در تمرین استقلال گفت: فقط در مورد ملوان بپرسید. شما بودید که من مبلغی گرفتم؟ اگر شما می‌دانی و شما هم گرفتی نوش جانت.

آل کثیر بیان کرد: یک امتیاز خوب از تیم بزرگ پرسپولیس گرفتیم و به شهر خودمان برمی گردیم.