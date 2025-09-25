مهاجم تیم ملوان بندر انزلی گفت: چیزی در مورد شعار‌های هواداران پرسپولیس نشنیدم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - عیسی آل کثیر، مهاجم تیم فوتبال ملوان بندر انزلی  پس از تساوی برابر پرسپولیس  اظهار کرد: هدفمان کسب امتیاز بود که به دست آوردیم. در مورد حاشیه‌ها نپرسید. من در مورد شعار هواداران پرسپولیس چیزی نشنیدم. لطفا در مورد تیم فعلی‌ام سوال بپرسید.

او افزود: اینجا تیم جوان داریم و همه فعل خواستن برای کار کردن دارند. به هم کمک می‌کنیم که ملوان سربلند شود.  

او درباره قراردادش با استقلال عنوان کرد: فکر کنم حاشیه را دوست دارید، لطفا در مورد تیم الان من سوال بپرسید. مهم‌تر از هر چیزی تلاش دسته جمعی تیم است. مصدومیتم را باید فردا بررسی کنم.

آل کثیر در رابطه با اینکه به سمت نیمکت پرسپولیس رفت، تصریح کرد: تیم سابقم بود و باید ادای احترام می‌کردم. شادی‌های گل در لحظه است و من هیچ وقت خارج از زمین برای کسی کری نخواندم.

او درباره اینکه چرا به استقلال رفته، تصریح کرد: به طور کلی سوال حاشیه می‌پرسید و سوال ساده بلد نیستید. بعدا در مورد مسائلم حرف می‌زنم.  

مهاجم ملوان در مورد خسرو حیدری و تماس برای عدم حضور در تمرین استقلال گفت: فقط در مورد ملوان بپرسید. شما بودید که من مبلغی گرفتم؟ اگر شما می‌دانی و شما هم گرفتی نوش جانت.  

آل کثیر بیان کرد: یک امتیاز خوب از تیم بزرگ پرسپولیس گرفتیم و به شهر خودمان برمی گردیم.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال ملوان بندرانزلی ، لیگ برتر فوتبال ، عیسی آل کثیر
خبرهای مرتبط
زارع:
کسب تک امتیاز برابر پرسپولیس خوب است/ هاشمیان نیاز به زمان بیشتری دارد
هاشمیان:
هواداران پرسپولیس صبور باشند/ من مسئول نتایج تیم هستم
ترکیب پرسپولیس و ملوان برای دیدار هفته پنجم لیگ برتر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش پیاتزا به حذف والیبال ایران از قهرمانی جهان
هندبال ایران بربام آسیا ایستاد
پرسپولیس ۰ - ۰ ملوان بندرانزلی/ شاگردان هاشمیان همچنان در حسرت برد در خانه
نامزدی ایران در ۵ بخش برترین‌های AFC
تراکتور ۰ - ۰ فجرسپاسی/ پیروز قربانی ترمز تی‌تی‌ها را کشید
محرومیت پیروانی تمام شد
ترکیب پرسپولیس و ملوان برای دیدار هفته پنجم لیگ برتر
خانزاده: مقابل چک کم‌کاری نکردیم/ شرمنده مردم شدیم
خانزاده و حاجی‌پور امتیازآورترین بازیکنان ایران در دیدار با جمهوری چک
عنوان چهارمی علیپور در پیکار‌های سنگنوردی قهرمانی جهان
آخرین اخبار
نفتی‌ها جام قهرمانی لیگ دوومیدانی را بالای سر بردند
معضل گلزنی در پرسپولیس/ سرخپوشان ۲۲۷ دقیقه گل نزده‌اند
بیفوما: ضمانت می‌کنم برد‌های پرسپولیس شروع می‌شود
آل کثیر: شعاری از سوی هواداران پرسپولیس نشنیدم
هواداران پرسپولیس صبور باشند/ من مسئول نتایج تیم هستم
کسب تک امتیاز برابر پرسپولیس خوب است/ هاشمیان نیاز به زمان بیشتری دارد
اسکوچیچ: داوران جلوی وقت‌کُشی را بگیرند
قربانی: با توجه به موقعیت‌ها بازی می‌کنم/ با سفارش مربی نشدم
نامزدی ایران در ۵ بخش برترین‌های AFC
هندبال ایران بربام آسیا ایستاد
به‌نژاد بهترین پاسور جهان/ حاجی‌پور در رده سوم امتیازآورترین بازیکنان
ایران در رتبه هشتم ایستاد
تراکتور ۰ - ۰ فجرسپاسی/ پیروز قربانی ترمز تی‌تی‌ها را کشید
پرسپولیس ۰ - ۰ ملوان بندرانزلی/ شاگردان هاشمیان همچنان در حسرت برد در خانه
ترکیب پرسپولیس و ملوان برای دیدار هفته پنجم لیگ برتر
عنوان چهارمی علیپور در پیکار‌های سنگنوردی قهرمانی جهان
واکنش پیاتزا به حذف والیبال ایران از قهرمانی جهان
خانزاده: مقابل چک کم‌کاری نکردیم/ شرمنده مردم شدیم
محرومیت پیروانی تمام شد
خانزاده و حاجی‌پور امتیازآورترین بازیکنان ایران در دیدار با جمهوری چک
حضور داوران کشتی ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
شاگردان پیاتزا مغلوب پدیده مسابقات شدند/ وداع والیبال ایران با جام ۲۱ پس از حضور در جمع هشت تیم برتر جهان
بیاینه استقلال در مورد لغو ناگهانی بازی این تیم مقابل مس رفسنجان
سیدورف به بازی شمس‌آذر و استقلال نرسید
شاهین‌طبع: حضور استقلال در بسکتبال اتفاق خوبی است
بهره‌برداری ۵۰ ساله رایگان از اماکن کشتی در ورزشگاه آزادی
هندی‌ها در فوتبال هم فیلم بازی می‌کنند
سرمربی تیم ملی واترپلو: دیدار با چین حکم مرگ و زندگی را دارد/ مدال قهرمانی آسیا قطعی است
پرچمدار ایران در مسابقات جهانی پارادوومیدانی مشخص شد
جزئیات برگزاری ال‌کلاسیکو فوتسال ایران با VS/ نیم فصل دوم قطعا با حضور این تکنولوژی خواهد بود