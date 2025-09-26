باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی- بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ۲۸) با شعار «سرمایه گذاری هوشمند، توسعه پایدار» امروز بعدازظهر با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور رسمی آغازبکار کرد.

ربان آغازبکار رسمی بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی الکامپ امروز بعد از ظهر توسط سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صدیف بیک زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، علی حکیم جوادی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، محمد محسن صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، حمید فتاحی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و رضا حیدری رنجبر دبیر نمایشگاه الکامپ بریده شد.

بیست و هشتمین نمایشگاه الکامپ بعد از یک وقفه ۱۰۰ روزه به دلیل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، از صبح امروز پنجشنبه سوم شهریورماه فعالیت خود را با حضور ۵۰۰ شرکت داخلی و خارجی در ۱۹ غرفه آغاز و بعد از ظهر امروز به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از آیین افتتاحیه با حضور در غرفه‌های ۳۸،۳۵،۸و ۹و ۲۷ از آخرین دستاورد‌های شرکت‌های فعال در این حوزه بازدید کرد.

نمایشگاه بین المللی الکامپ، مهم‌ترین رویداد فناوری اطلاعات ایران به شمار می‌آید و بزرگترین اجتماع در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران محسوب می‌شود. این نمایشگاه یکی از مطرح‌ترین و حرفه‌ای‌ترین نمایشگاه‌های کل کشور است که بستر معرفی دستاورد‌های جدید در زمینه‌های مربوطه را در کنار عرضه توانایی‌های موجود مهیا می‌کند تا امکان صادرات کالا‌های داخلی تسهیل گردد.

در نمایشگاه امسال ۵۰۰ شرکت داخلی و ۱۰۰ شرکت خارجی خدمات و محصولات خود را ارائه کردند، همچنین الکام تاکز، الکام استارز، الکام گیمز نیز در این دوره از نمایشگاه برگزار می‌شود.

در این دوره نیز برای نخستین بار پاویون هوش مصنوعی برپا شده است.

رضا حیدری، دبیر اجرایی نمایشگاه الکامپ، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: بیست و هشتمین دوره نمایشگاه الکامپ که قرار بود در خردادماه ۱۴۰۴ برگزار شود، به دلیل وقوع جنگ ۱۲ روزه لغو شد و این موضوع خسارت‌هایی را برای شرکت‌های داخلی و خارجی به همراه داشت.

وی افزود: پس از این اتفاق، شرکت سهامی نمایشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران زمان جدیدی را برای برگزاری نمایشگاه تعیین کرد و در نهایت تاریخ سوم تا ششم مهرماه به‌عنوان موعد جدید برگزاری اعلام شد. همزمانی این تاریخ با بازگشایی مدارس چالش‌هایی را ایجاد کرد، اما با پیگیری‌های مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، رئیس سازمان نظام صنفی، همراهی استانداری، شهرداری و شورای عالی ترافیک، موانع برطرف شد.

حیدری تصریح کرد: امروز سوم مهر نمایشگاه رسماً با حضور دکتر ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، افتتاح شد.

به گفته دبیر اجرایی نمایشگاه، برای کاهش مشکلات ترافیکی و تسهیل حضور بازدیدکنندگان، تمهیداتی در نظر گرفته شده است که از جمله آنها می‌توان به افزایش فضای پارکینگی نمایشگاه، بهبود مسیر‌های ورود و خروج، تغییر ساعت بازگشایی و همکاری پلیس راهور اشاره کرد.

وی یادآور شد: ساعت بازدید نمایشگاه امسال از ۹ صبح تا ۱۷ بعدازظهر تعیین شده است؛ در حالی که پیش از این، نمایشگاه از ساعت ۸ تا ۱۶ برگزار می‌شد.

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی الکامپ از ۳ تا ۶ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برپااست.