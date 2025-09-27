باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: تاکنون آموزش و پرورش جلسه ای در خصوص توزیع شیرمدارس با تشکل ها و کارخانه های لبنی نداشته است.

به گفته وی، اگر دولت بدنبال اجرای توزیع شیرمدارس است، جلسات کارشناسی با حضور تشکل ها و بخش خصوصی باید برگزار شود تا منتج به اجرا شود، در غیراین صورت موفقیتی حاصل نخواهد شد.

ظفری ادامه داد: آموزش و پرورش تمایلی به حضور بخش خصوصی ندارد که براین اساس اگر تصمیمی در این خصوص اتخاذ شود، به شکست می انجامد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: برای توزیع شیرمدرسه همانند سنوات قبل در ۷۰ نوبت باید تا اوایل شهریور کار تعیین تکلیف می شد. براساس آمار سرانه مصرف لبنیات به ۴۵ کیلو رسیده که توزیع شیرمدارس می تواند منجر به افزایش ۵ درصدی سرانه مصرف شود.