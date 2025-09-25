باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز پنجشنبه، روزنامه واشنگتن پست فاش کرد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا صد‌ها فرمانده نظامی از سراسر جهان را برای یک نشست فوری در هفته آینده فراخوانده، بدون اینکه دلایل این فراخوانی را مشخص کند.

واشنگتن پست تاکید کرد که فرماندهان نظامی و دستیارانشان هنوز از انگیزه‌های این فراخوانی بی‌اطلاع هستند، در حالی که انتظار می‌رود این نشست در پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در ایالت ویرجینیا برگزار شود.

این روزنامه اشاره کرد که این تصمیم باعث سردرگمی و نگرانی در محافل نظامی شده است. در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین، «شان پارنل»، سخنگوی پنتاگون، گفت که «وزیر جنگ در ابتدای هفته آینده برای فرماندهان ارشد نظامی خود سخنرانی خواهد کرد.»

در ۵ سپتامبر ۲۰۲۵، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، فرمانی اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن نام وزارت دفاع به «وزارت جنگ» تغییر یافت. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که این اقدام با هدف «برجسته کردن قدرت ارتش آمریکا در سراسر جهان» انجام شده است. ترامپ گفته بود که نام وزارت جنگ «مناسب‌تر است، به ویژه با توجه به وضعیت کنونی جهان.»

